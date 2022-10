Economia Receita de exportações de carne de frango cresce 13,6% em setembro

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos, destaque entre os principais destinos. Foto: Divulgação/ABPA Foto: Divulgação/ABPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) geraram receita de US$ 830,1 milhões em setembro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O valor é 13,6% superior ao registrado no mesmo período de 2021, com US$ 730,5 milhões.

Os embarques de setembro alcançaram 400 mil toneladas, volume 4,4% menor que o efetuado no mês de setembro do ano passado, com 418,5 mil toneladas.

“Desde março, o setor tem mantido média de exportações acima de 400 mil toneladas mensais. A manutenção da forte demanda internacional pelo produto brasileiro é refletida também na média dos preços mensais, que está 19% acima do que vimos em 2021”, analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Balanço acumulado

No ano, as exportações do setor totalizaram 3,666 milhões de toneladas, volume 5,8% maior que o acumulado entre janeiro e setembro de 2021, com 3,466 mil toneladas.

Em receita, a alta acumula 31,1%, com US$ 7,373 bilhões nos nove primeiros meses deste ano, contra US$ 5,623 bilhões no mesmo período do ano passado.

Principais destinos

Entre os principais destinos de exportação, destaque para os Emirados Árabes Unidos, com 348,6 mil toneladas (+32,3%), Filipinas, com 188,7 mil toneladas (+42,2%), União Europeia, com 182,4 mil toneladas (+27,1%), Coreia do Sul, com 139,2 mil toneladas (+61,3%), e México, com 117,4 mil toneladas (+22,8%).

“Com preços internacionais mais elevados ao longo deste ano, o resultado da receita das vendas brasileiras se mostrou comparativamente maior em relação ao período de janeiro a setembro de 2021. Há forte elevação no resultado cambial das vendas para praticamente todos os grandes importadores. Ainda, dos 15 principais mercados, houve aumento significativo de volumes em 10 deles, reforçando a posição do Brasil como o principal exportador mundial e importante esteio em um momento de preocupação global com a segurança alimentar”, destaca Luís Rua, diretor de mercados da ABPA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia