Por Leandro Mazzini | 6 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

Consagrada ontem a maior atleta olímpica do Brasil pelo conjunto de medalhas na Ginástica desde os Jogos de Tóquio, Rebeca Andrade vai sentir o peso dos impostos do Brasil quando desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, sua terra natal. Premiada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) com R$ 798 mil pelas medalhas na França, ela terá de pagar cerca de 27% de impostos – ou seja, a Receita vai abocanhar estupendos R$ 215 mil da ginasta. O COB pagará R$ 350 mil pelo seu ouro, R$ 210 mil por cada uma das pratas e R$ 28 mil (cota por membro da equipe) pelo bronze. Um movimento político tenta, tardiamente, isentar os atletas brasileiros da mordida do “Leão” da Receita. Em vão. Nos corredores do órgão – sempre ávido por sua cota – avisaram que isso deveria ter sido resolvido pelo COB com Portaria da Fazenda antes dos Jogos.

Calma, doutor

Substituto do enrolado Neri Geller na Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos promete fazer devassa na pasta e já está “causando” nos corredores. Algumas reclamações já chegaram ao ministro Carlos Fávaro. Campos recebeu a missão do padrinho Gilberto Kassab, presidente do PSD, de viajar pelo País para se aproximar do setor agrícola, em especial usineiros do biodiesel.

PT no azul

O Partido dos Trabalhadores vai abandonar o vermelho no logotipo da sigla e no vestuário do presidente Lula da Silva. Tem sido gradativo. Mas a maior prova foi domingo passado, quando o Barba apareceu em pronunciamento na TV de terno e gravata azuis. O dress code é ideia do marqueteiro que ajudou na campanha do 3º mandato.

Fumacinha do mal

O Brasil tem mais de 3 milhões de adultos consumidores de cigarros eletrônicos, os chamados vapes, segundo dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Sem regulação ainda no País, a Polícia Federal já sabe que esse comércio é operado integralmente pelo crime organizado, com sonegação de centenas de milhões de reais.

Paris é uma…

Brasileiros turistas e de comitivas em Paris, em contato com a Coluna, mostram-se muito surpresos com a bagunça na segurança da cidade. Muitos passaram a levar seus cartões de acesso no bolso, com medo de furtos nos hotéis. Outros tantos estão comendo croissant em pé na rua, no café da manhã, e almoçando fatias de pizza à beira do rio Sena. Há relatos de furtos e roubo à mão armada nas periferias e metrôs.

Olha a conta

Candidato à reeleição, Victor Cassiano (MDB), prefeito da pequena e pobre Cametá (PA) – IDH 0,577 e R$ 1 bilhão em dívidas com a União – abriu o cofre para pagar shows caros num fim de semana, como a Banda Eva e Calypso.

