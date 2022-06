Brasil Receita Federal alerta para golpes com pretexto de regularizar CPF

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mails levam pessoas a pagar taxas para golpistas. (Foto: Reprodução)

A Receita Federal fez um alerta sobre a incidência de um novo tipo de golpe via SMS, WhatsApp e e-mail, ligado à regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Trata-se de um suposto pedido de regularização da situação do CPF, em que, passando-se pelo órgão federal, golpistas induzem a vítima a pagar uma taxa para ter o documento regularizado por meio de links fraudulentos.

O método é conhecido como “phishing”, uma tentativa de “fisgar” uma vítima através de falsas solicitações.

O CPF é um dos documentos mais importantes para o brasileiro, por isso é de extrema importância que ele esteja em situação regular. Quem possui irregularidades em seu CPF pode ficar impedido de realizar ações básicas.

Segundo a Receita, contribuintes – independentemente de terem ou não pendências com o órgão – têm recebido mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mails informando sobre uma situação irregular a ser resolvida.

Essas mensagens, no entanto, trazem links que induzem a pessoa a pagar uma taxa falsa com a finalidade de regularização do CPF. Uma das versões da mensagem diz: “Segue o boleto referente ao serviço de regularização do CPF”. Outra diz: “O serviço de seu CPF foi cadastrado, caso precise emitir a segunda via do boleto clique no link abaixo.”

Foram registrados casos de pessoas que pagaram o valor, foram à Receita Federal depois e descobriram que não havia qualquer pendência. Em outros casos, havia pendências, como ausência de declaração e multas por atraso, de modo que o valor pago, no caso, R$ 275, de nada serviu.

Além disso, a regularização de CPF é gratuita e deve ser feita pelo site oficial da Receita Federal. “Ao entrar no site, o contribuinte deve selecionar a opção ‘Meu CPF’, em que encontrará orientações sobre como corrigir sua situação cadastral de acordo com a irregularidade no sistema”, informa o órgão federal.

A Receita alerta ainda que os alertas enviados pelo órgão não trazem qualquer link de acesso. “Ao entrar, o contribuinte deve selecionar a opção ‘Meu CPF’, em que encontrará orientações sobre como corrigir sua situação cadastral de acordo com a irregularidade no sistema”, explicou a Receita.

Incidência de golpes

A incidência de tentativas de fraude de vários tipos tem disparado no Brasil nos últimos meses. Somente no mês de fevereiro, segundo dados da Serasa Experian, 326.290 brasileiros foram alvos de golpes — o equivalente a uma vítima a cada 7 segundos.

