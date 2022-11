Rio Grande do Sul Receita Federal inicia mais uma fase da Operação DeclaraGrãos RS

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Seis mil contribuintes produtores rurais receberão, nos próximos dias, cartas para regularizar situação do Imposto de Renda Foto: Divulgação Seis mil contribuintes produtores rurais receberão, nos próximos dias, cartas para regularizar situação do Imposto de Renda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No início de novembro, a Receita deu início a mais uma fase da Operação DeclaraGrãos, com o envio de cartas para seis mil contribuintes no Rio Grande do Sul que apresentaram alguma irregularidade ou omissão de entrega da Declaração de Ajuste Anual da Declaração de Imposto de Renda (DIRPF). As cartas foram enviadas via Correios e caixa postal do e-CAC.

Desde o início da operação, mais de 14 mil produtores rurais gaúchos, que antes eram omissos na entrega da declaração, regularizaram a situação transmitindo 30.459 novas declarações referentes ao período analisado. Além disso, aproximadamente 3 mil declarações foram retificadas, resultando em aumento de arrecadação.

Mais de 93% dos municípios gaúchos foram impactados com a ação e o valor dos créditos, que foram constituídos por meio da autorregularização, ultrapassa os 172 milhões de reais.

Mais que crédito tributário

Entretanto, os resultados da Operação DeclaraGrãos RS vão muito além do crédito tributário declarado pelos contribuintes alcançados. Estima-se que, nos anos seguintes à operação, a sonegação de tributos tenha sido reduzida em mais de R$ 300 milhões com a apresentação das declarações devidas e a tributação correta dos rendimentos da atividade e de arrendamentos.

Durante os quatro anos de operação, foi possível observar uma mudança no comportamento dos contribuintes: trocando as práticas de omitir receitas, de fazer deduções indevidas ou de não entregar a Declaração do Imposto de Renda pelo cumprimento espontâneo das obrigações devidas. O setor de insumos agrícolas também foi alcançado com a ação: houve um aumento expressivo no número de notas fiscais emitidas na comercialização desses produtos.

Os contribuintes que ignoraram o comunicado e não efetuaram a autorregularização tiveram o CPF suspenso, o que pode gerar restrições em diversas atividades.

Alguns números da Operação DeclaraGrãos RS:

Apresentação de 30.459 novas declarações de ajuste anual, constituindo R$ 131,03 milhões em crédito tributário;

R$ 196 milhões em pagamentos de arrendamentos declarados com regularização de R$ 33,8 milhões no Imposto de Renda;

Redução da dedução indevida com a aquisição de veículos e autorregularização de R$ 7,4 milhões no Imposto de Renda;

· Autorregularização de contribuintes em 93% dos municípios gaúchos com acréscimo na tributação de R$ 13,87 bilhões em receitas da atividade rural e arrendamentos.

A Operação DeclaraGrãos

A Operação DeclaraGrãos RS, criada em 2019, visa promover a conformidade tributária de produtores rurais com irregularidades no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), incentivando e facilitando o cumprimento de obrigações tributárias, principais ou acessórias, por meio da autorregularização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul