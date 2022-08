Notas Brasil Receita Federal recebe quase 2 milhões de declarações do ITR

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A pouco mais de 30 dias do fim do prazo, 1.890.192 proprietários rurais enviaram a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 2022. A entrega começou em e vai até as 23h59min59s de . Neste ano, a Receita Federal espera receber de 5,84 milhões a 5,9 milhões de declarações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil