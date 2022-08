Notas Brasil Número de eleitores fora do Brasil cresce 39,21%

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Dados do Cadastro Eleitoral divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que houve um aumento expressivo no eleitorado brasileiro fora do país nos últimos quatro anos. Em 2022, serão 697.078 eleitoras e eleitores aptos a votar no exterior. O número é 39,21% mais alto do que em 2018, quando havia 500.727 eleitores aptos.

