Expointer Recuperação do Parque Assis Brasil surpreende painelistas do VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

47ª edição da Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro. Foto: Divulgação O evento ocorre no Estande de Governo no Pavilhão Internacional. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha ocorreu nesta quinta-feira (29), na Casa da Rede Pampa na Expointer. Promovido pelo Banrisul e pela Rede Pampa, com apoio da Cotrijal, o tradicional evento debateu os rumos do novo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Entretanto, outro assunto envolveu muito os painelistas: a recuperação em tempo recorde do Parque de Exposições Assis Brasil.

Durante cerca de 30 dias, o local ficou submerso pela inundação da enchente. Em alguns pontos, a água chegou a atingir os 3 metros de altura, segundo a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne e Lima. “Pegamos o parque completamente devastado. Alguns locais ficaram com 3 metros de água por quase 30 dias. Mesmo aqui, na Casa da Rede Pampa, a água passava de 1 metro. Nós começamos a programar o que faríamos quando a água baixasse ainda com o parque totalmente inundado”, relembrou a subsecretária, carinhosamente chamada pelos outros painelistas de “prefeita do Parque”.

Cirne e Lima esteve presente na abertura do evento e também retornou no segundo painel. Ainda sobre o esforço realizado para conseguir manter a 47ª Expointer no tradicional período do final do mês de agosto, a subsecretária relatou com emoção a surpresa positiva que é a feira deste ano. “A gente não imaginava o que está acontecendo hoje nas ruas do Parque Assis Brasil. A gente projetava a entrega de um palco de negócios para aqueles que pudessem vir. Mas em nenhum momento a gente pensou nos números que estamos tendo aqui. É tudo muito surpreendente”, relatou.

Na mesma linha, o presidente da Fiergs e do Simers, Claudio Bier, relembrou o convite que fez aos colegas empresários quando ainda não havia expectativas de uma grande edição da feira. “Falei para a nossa indústria: venham para a Expointer, se não vendermos nenhuma máquina, vale a moral que estaremos dando para esse nosso Estado. E o que tenho visto são estandes lotados. Tenho a minha experiência, a minha empresa, ontem já tinha vendido mais do que o ano passado”, contou Bier.

Painelista da primeira rodada dos debates, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, que possui experiência organizando a feira Expodireto, também deu seu relato sobre a Expointer da retomada. “Até alguns dias atrás ninguém imaginava essa Expointer linda com todos os expositores presentes. Então isso marca muito a retomada”, evidenciou.

Os números até o momento são promissores em diversas áreas. Na Agricultura Familiar, por exemplo, até quarta-feira (28), quinto dia de Expointer, já haviam sido comercializados R$ 5,1 milhões no Pavilhão – um aumento de 20,38% em relação ao ano passado. A feira internacional segue até o dia 1º de setembro, domingo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

2024-08-30