Acontece Rede Pampa prepara ampla cobertura do South Summit Brazil 2024, no Cais Mauá

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











De 20 a 22 de março, grupo gaúcho apresenta programação especial, ao vivo, direto do encontro internacional Foto: Reprodução De 20 a 22 de março, grupo gaúcho apresenta programação especial, ao vivo, direto do encontro internacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A capital gaúcha receberá mais um edição do South Summit Brazil, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, e a Rede Pampa estará presente, com ampla cobertura de seus veículos de comunicação. De 20 a 22 de março, o grupo de comunicação transmitirá programação de rádio, televisão e streaming, ao vivo, direto de modernos estúdios montados no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Todos destaques e novidades do evento poderão ser conferidos em tempo real na TV Pampa, no Portal OSul.com.br, nas emissoras de rádio do grupo e nas plataformas digitais.

Diariamente, a partir das 9h, a cobertura inicia nas redes sociais, com curiosidades e atualizações sobre o South Summit Brazil 2024. Das 11h às 13h, é a vez do Dupla em Debate ocupar o espaço da Rede Pampa, com transmissão ao vivo no 95,9 FM e no YouTube da Rádio Grenal. Durante toda a tarde, a TV Pampa também marca presença no YouTube, com entrevistas e matérias exclusivas.

À noite, a partir das 17h45, a programação se integra à grade de TV aberta, com transmissões especiais do Pampa Debates, recebendo grandes presenças da feira. Às 18h45, o Jornal da Pampa traz um resumo dos principais acontecimentos do dia. As inserções serão feitas sempre ao vivo, direto do South Summit Brazil, onde mais de 20 mil pessoas são esperadas ao longo dos três dias de evento, reunindo players de sucesso de 60 países, como o britânico John Elkington, considerado o “pai” da sustentabilidade, Uri Levine, cofundador do Waze, e Jeff Hoffman, cofundador do Booking.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-pampa-cobertura-south-summit-brazil-2024/

Rede Pampa prepara ampla cobertura do South Summit Brazil 2024, no Cais Mauá

2024-03-19