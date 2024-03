Porto Alegre Reformas em escolas municipais de Porto Alegre terão investimento de R$ 85 milhões

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prazo máximo de execução dos serviços será de 36 meses e o investimento previsto é de mais de R$ 85,2 milhões Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O edital para obras de reformas em 93 escolas municipais e quatro centros comunitários foi publicado na edição desta segunda-feira (11), no Diário Oficial de Porto Alegre. O prazo máximo de execução dos serviços será de 36 meses e o investimento previsto é de mais de R$ 85,2 milhões. O recebimento das propostas de empresas interessadas está marcada para 15 de abril.

As escolas foram organizadas em cinco lotes, por regiões: Norte, Oeste, Leste, Sul e, por último, Centro e Ilhas. Serão realizadas reformas dos sistemas elétricos e hidrossanitários, dos reservatórios d’água, telhados, pintura, instalações de portas e janelas e pavimentações internas.

“Realizamos importantes investimentos na infraestrutura das nossas escolas, como a compra de mobiliário novo, reformas elétricas e hidráulicas. Com mais este edital, poderemos ampliar as melhorias e cumprir com algo que é compromisso da nossa gestão: tornar as escolas ambientes melhores para a aprendizagem dos alunos e para o trabalho dos professores, diretores e funcionários”, afirma o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

“A prefeitura fez uma ampla avaliação de todas as questões estruturais dessas 93 escolas da rede municipal. Por meio dessa avaliação, foi possível planejar reformas a curto e médio prazo. Essas intervenções somam-se aos investimentos já realizados em outras contratações de melhorias nas escolas do município, como as obras emergenciais de 76 unidades da rede, que já atingiram 70% de execução”, completa o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/reformas-em-escolas-municipais-terao-investimento-de-r-85-milhoes/

Reformas em escolas municipais de Porto Alegre terão investimento de R$ 85 milhões

2024-03-11