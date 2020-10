Geral Regina Casé abusa do animal print para estreia de personagem em vídeo de humor

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Atriz vive uma cantora que está com preguiça de gravar um clipe. (Foto: Reprodução)

Regina Casé se rendeu ao TikTok. Na sua estreia no aplicativo de vídeos curtos, a atriz estreou uma personagem: uma cantora, que está com preguiça de gravar um clipe. No figurino e na cenografia, a carioca abusou do animal print.

“A sua gravadora ligou mais cedo para saber se você vai realmente topar participar do clipe daquela artista que eles estão lançando”, diz o funcionário.

“Bota um chroma key (fundo falso para permitir a edição de vídeos) aqui em casa, entro na frente, faço algo no ritmo da música e vocês entregam pra ela”, diz a personagem de Casé.

No Twitter, Regina Casé adiantou que seria um vídeo de humor e dedicou a estreia ao amigo Paulo Gustavo (“Hoje, dedicado ao Paulo Gustavo, meu amigo”). Mas não será só de piadas que será feito o novo canal de contato com os fãs.

“É muita bobeira, mas vou botar umas coisas cabeçudas também.”

À coluna de Patrícia Kogut, a artista disse que entrar na plataforma de vídeos foi um pedido do filho, Roque, e do neto, Brás. Eles gravarão vídeos juntos.

Filha de Regina Casé

Benedita Zerbini, filha de Regina Casé, assumiu a surdez para todo o Brasil em julho de 2019. Recentemente, Benedita e a mãe gravaram um vídeo explicando o que não deve ser feito com pessoas com surdez e isso teve uma grande repercussão.

No programa Encontro com Fátima Bernardes, Benedita disse que ficou muito feliz com o sucesso do vídeo e explicou o que elas queriam: “Nossa ideia com foi falar de um jeito que as pessoas conseguissem entender um pouco melhor. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar ou têm medo do que os outros vão pensar. Pensei: ‘vamos falar do que acontece no nosso dia a dia.’ Tem diversos níveis de surdez.”

Regina Casé também participou do Encontro e, através de um vídeo, relembrou o diagnóstico de surdez da filha:

“O diagnóstico da Benedita eu tive curto e grosso, em um susto. A gente achava que ela estava tendo problema na fala. Ela falava pelos cotovelos, mas tudo embolado. A professora da escola disse: ‘já fez audiometria nela? Às vezes eu chamo todo mundo para a sala e ela fica.’”

“Ela fez o teste e o cara disse assim: ‘ela fala muito bem para quem não ouve nada.’ No início, eu não sabia nem para onde correr. Foi um caminho difícil, mas muito vitorioso”, completou a atriz e apresentadora. As informações são do jornal Extra e do site Gshow.

