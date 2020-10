Geral Cleo faz convite para a cantora Jessie J: “Churras depois da pandemia”

6 de outubro de 2020

Durante uma live de Jessie J, assim como muitos fãs, Cleo Pires interagiu com a cantora. (Foto: Reprodução)

Durante uma live de Jessie J, feita na segunda-feira (5), assim como muitos fãs, Cleo Pires interagiu com a cantora com alguns comentários até ser notada, e até convidou a cantora britânica para sair depois do isolamento social.

“Yas, girl! Bora churras depois da pandemia, hahaha”, disse Cleo na transmissão ao vivo. No momento, Jessie pareceu não entender a proposta, mas respondeu a atriz com um “oi”, o que foi motivo para os internautas cobrarem a amizade das duas e colocarem o nome de Cleo entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Não é a primeira vez que Cleo marca presença em uma live de Jessie. Em agosto, a cantora também comentou na transmissão ao vivo da cantora britânica. Além da possível amizade, o nome de Cleo ficou nos mais comentados do Twitter após a publicação de uma foto com a legenda: “Me diz, o que vocês querem?”. Os internautas aproveitaram para expor os desejos, desde o fim da pandemia até uma chance com a filha de Gloria Pires.

Cleo se derrete pela mãe

Cleo Pires se derreteu pela mãe, Gloria Pires, ao ser perguntada por um fã como era ser filha da artista. A cantora e atriz de 37 anos abriu a caixinha de perguntas do Stories do Instagram na noite do último dia 28 e disse que ia resumir a resposta para a seguidora.

“Foi muito inspiradora porque ela foi mãe solo com 19 anos”, contou Cleo, filha de Gloria com Fábio Jr. – o casal se separou quando ela ainda era um bebê. “Ela trabalhava muito, não podia parar de trabalhar”, explicou a cantora.

Ela afirmou que aprendeu só de ver Gloria. “Ela me ensinou muita coisa com o exemplo dela”, garantiu Cleo, que foi criada por Orlando Morais, com quem Gloria tem ainda Antônia, Ana e Bento.

Quatro filmes

Cleo Pires tem nada menos que quatro filmes em desenvolvimento, três deles já em fase de pós-produção, após uma fase mais distante da tela grande.

Apesar de ter participado de “Legalidade”, no ano passado, seu filme anterior tinha sido “Mais Forte que o Mundo: A História de José Aldo”, de 2016.

Já filmados, os lançamentos mais adiantados são o terror “Terapia do Medo”, de Roberto Moreira (“Quanto Dura o Amor?”), e a comédia romântica “O Amor Dá Voltas”, de Marcos Bernstein (“Meu Pé de Laranja Lima”), que tinham a expectativa de estrear ainda este ano.

Previsto para 2021, “O Segundo Homem”, de Thiago Luciano (“Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer”), também está em pós-produção.

A seguir, ele deve viver uma professora em “Eu sou Maria”, de Tomas Portella (“Desculpe o Transtorno”), que ainda não tem data para começar a ser rodado. As informações são do jornal Extra, da revista Quem e do portal de notícias Terra.

