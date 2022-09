Mundo Rei Charles III e príncipe William cumprimentam multidão em fila para funeral de Elizabeth II

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

O monarca e seu herdeiro apareceram de surpresa e agradeceram às pessoas que chegam a esperar até 14 horas para ver o caixão da rainha Elizabeth II Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O rei Charles III e o seu filho mais velho e herdeiro ao trono, o príncipe William, apareceram de surpresa neste sábado (17), em dois pontos de Londres para cumprimentar e conversar com milhares de pessoas que aguardam há horas para se despedir da rainha Elizabeth II.

Tanto o monarca de 73 anos quanto o herdeiro do trono de 40 anos falaram sem pressa e apertaram as mãos de várias pessoas que estavam fazendo fila na margem sul do Rio Tâmisa. “Obrigado por esperar tanto tempo na fila. É incrível”, disse William a um dos grupos com os quais parou para conversar. “Já estão além da metade, estão quase lá, muito obrigado”, acrescentou.

“God save the King” (Deus salve o Rei) e “God bless the Prince of Wales” (Deus abençoe o príncipe de Gales) gritaram os súditos no centro de Londres, enquanto apertavam as mãos e conversavam por alguns minutos com as novas faces de uma monarquia que perdeu sua rainha longeva.

Charles III também visitou hoje policiais, bombeiros e equipes de saúde do distrito londrino de Lambeth, por onde passa parte da fila, para lhes agradecer por seu trabalho.

As autoridades alertaram na madrugada deste sábado que o trajeto de Southwark Park, onde começa a fila, até o Palácio de Westminster, onde está o caixão de Elizabeth II desde quarta-feira, pode levar mais de 24 horas, embora o monitoramento ao vivo do Ministério de Assuntos Digitais e Cultura tenha calculado um tempo de espera de 14 horas.

Na sexta-feira, o ex-jogador de futebol David Beckham também aguardou sua oportunidade para homenagear o que chamou de “incrível legado” da única rainha conhecida pela maioria dos britânicos até sua morte, em 8 de setembro, aos 96 anos, após sete décadas de reinado.

A estimativa é que, quando a capela funerária fechar as portas na manhã de segunda-feira, 19, antes do funeral de Estado da soberana britânica por sete décadas, cerca de 400 mil pessoas terão passado em frente ao caixão.

Também na sexta-feira, os britânicos registraram outro momento solene: o novo rei Charles III, e seus três irmãos Anne, Andrew e Edward, ficaram próximos ao corpo de sua mãe por 15 minutos para a “Vigília dos príncipes”.

Na tarde de sábado será a vez dos oito netos da rainha, incluindo o príncipe herdeiro e seu irmão Harry, que na semana passada apareceram em público ao lado de suas esposas, Kate e Meghan. O momento, que segundo a imprensa britânica foi possível após 45 minutos de “longas negociações”, pretendia mostrar uma aproximação entre os filhos de Charles III e Diana depois que Harry e Meghan decidiram abandonar em 2020 a família real e mudar para a Califórnia.

