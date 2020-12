Nessas conversas, de acordo com relatos de pessoas que presenciaram os telefonemas, Guedes ouviu dos senadores que não havia tentativa para flexibilizar o limite de gastos e que isso não seria votado pelos parlamentares.

Guedes também ligou para o presidente Jair Bolsonaro que, segundo esse relato, também garantiu que não há flexibilização do teto que não acertou nada nesse sentido com parlamentares.

Se for levada à frente, a proposta abriria um caminho para que essa manobra financiasse um novo programa social para substituir o Bolsa Família, já que o texto cita ações contra a erradicação da pobreza entre os itens que podem ser financiados com os recursos dos fundos.

Caso a exceção ao teto seja retirada do texto final, os fundos ainda poderão ser usados para financiar um novo benefício, mas só até o limite do teto de gastos, como todas as outras despesas do governo.

Senador nega

O relatório da PEC foi preparado nesta segunda-feira (7) por Bittar e combina trechos de três projetos enviados pelo governo em novembro passado para frear o crescimento das despesas públicas.