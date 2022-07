Relembre atualizações do Instagram que muita gente não gostou

Fim do feed cronológico, stories de 60 segundos e extinção da aba "seguindo" também desagradaram os usuários do app. (Foto: Getty Images)

A novidade anunciada pelo Instagram de que iria transformar vídeos de até 15 minutos em Reels desagradou muita gente. Nas redes sociais, usuários e influenciadores poderosos, como as irmãs Kardashians, começaram um movimento contra o que chamam de “Tiktokrização”.

O crescente investimento da plataforma nos vídeos curtos, no entanto, não é a única crítica à rede social: muitas outras atualizações do aplicativo também desagradaram os usuários. Relembre algumas delas:

Extinção do feed cronológico

Desde que foi anunciada, em 2016, a extinção do feed cronológico gerou duras críticas ao Instagram. Na época, a rede alegou que os usuários só viam 70% das imagens e vídeos publicados, razão pela qual estava substituindo o algoritmo para exibição de conteúdos por relevância. As reclamações foram tão constantes que, em 2021, o Instagram anunciou a volta da apresentação em ordem cronológica. Os testes começaram em janeiro deste ano e, em março, já era possível ver o feed pela data de publicação novamente.

Vale ressaltar que o feed cronológico não voltou como uma opção padrão do Instagram. Ao abrir o aplicativo, no Android ou iPhone (iOS), o usuário ainda visualiza os posts a partir do que o algoritmo entende como mais interessante para ele.

Stories longos

Uma atualização do Instagram aumentando o limite dos Stories de 15 para 60 segundos dividiu opiniões, mesmo antes de ser oficialmente implementada. O update foi descoberto pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, que publicou o print da novidade em seu perfil no Twitter, gerando uma série de argumentos contra e a favor da novidade.

Muita gente gostou da ideia de não ter mais os vídeos cortados após 15 segundos, já que isso permite, por exemplo, adicionar músicas e efeitos sem quebras. Por outro lado, outros reclamaram de ter que voltar 60 segundos de exibição, e não 15, quando se quer rever apenas um trecho do vídeo.

Passados nove meses da polêmica, o Instagram ainda não liberou a funcionalidade, à época descrita pela empresa como “apenas um teste”, para todos. Vale lembrar que poucos meses antes, os vídeos em Reels tiveram seu limite de tempo aumentado para 60 segundos, seguindo os passos do TikTok, que ampliou a duração dos clipes para até três minutos.

Fim do “Seguindo”

Em 2019, o Instagram deu fim à aba “Seguindo”, que mostrava curtidas, comentários e seguidores dos amigos na rede social. A remoção fez com que a seção “Atividade” passasse a mostrar apenas as ações do próprio usuário, como notificações de novos seguidores e comentários recebidos.

A existência da aba já era polêmica, uma vez que dedurava atividades como paqueras, gerando ciúmes e discussões. Sua extinção, consequentemente, também foi motivo de controvérsia. Os stalkers ficaram sem ferramenta para vasculhar a vida dos seguidores que mais lhe interessavam, ao passo que muita gente se sentiu mais livre para distribuir likes e comentários.