Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Produtos "Made In China" aparecem com dois itens no ranking elaborado por especialistas. (Foto: Divulgação/Xiaomi)

Em um ano marcado pela crise econômica decorrente da pandemia de coronavírus, o mercado de telefones celulares “top de linha” não deixou de ser afetado. Nada que, efetivamente, comprometesse o desempenho desse tipo de produto em termos de vendas.

Apesar de a movimentação geral do segmento se manter sem grandes perdas (até mesmo por conta da maior demanda por esse tipo de equipamento em meio às medidas de distanciamento social), houve atrasos pontuais no que se refere a novidades, por exemplo.

Mas o fato é que diversos modelos foram lançados, combinando tecnologias inovadoras e recursos já conhecidos, caindo no agrado do público. Um ranking elaborado por especialistas apontou os dez melhores itens que chegaram ao mercado em 2020. Veja a lista:

– Galaxy A51: os modelos intermediários (premium ou de entrada) da Samsung não decepcionaram mais uma vez e mostraram como a empresa está no caminho certo para duelar com as chinesas. Poderíamos citar aqui o A71, o M51 ou o M31, mas escolhemos o Galaxy A51 como o grande modelo dessa faixa, afinal se trata do aparelho Android mais vendido no mundo.

– Galaxy S20 FE: a cereja do bolo do ano em relação aos modelos premium da Samsung foi o Galaxy S20 FE. O aparelho veio com bons recursos e sem muita perfumaria para oferecer um preço um pouco mais amigável que seus irmãos mais velhos e fez sucesso com a crítica e com o público. Vale menção honrosa ao Galaxy S20 “básico”, que disputa com o iPhone 12 mini o posto de compacto mais interessante do ano.

– Galaxy Z Fold 2: uma das boas surpresas de 2020, o Galaxy Z Fold 2 está aqui porque mostra um amadurecimento muito grande da Samsung em relação ao que se viu na primeira geração do dobrável. Se o preço ainda é proibitivo, o aparelho manteve os acertos e corrigiu alguns problemas irritantes que deixavam o Z Fold de 2019 com um leve ar de protótipo. Com isso, a expectativa para a terceira geração do modelo é bem interessante.

– iPhone 12 mini: com suas câmeras incríveis e outros recursos, o iPhone 12 Pro Max é o “melhor celular já feito pela Apple”. Porém, o que mais chamou atenção neste ano nos celulares da Maçã foi o iPhone 12 mini. Provavelmente o melhor compacto premium do ano, o modelo atende uma demanda antiga dos fãs da marca que há muito pedem um celular menor.

– LG Wing: apesar do sucesso no Brasil com seus modelos intermediários, faz tempo que a LG não emplaca nada entre os principais lançamentos do mundo. Talvez com isso em mente a empresa resolveu apostar no “absurdo” e trouxe ao mundo o inovador LG Wing com tela giratória em T. Foi o suficiente ao menos para aparecer na lista do Canaltech dos melhores do ano.

– Motorola Edge+: a Motorola não tem sido mais o que já foi uns dias e muita gente manifestou sua insatisfação com o cronograma de atualização para o Android 11 revelado pela empresa. De qualquer forma, o Motorola Edge+ foi o primeiro celular com suporte à tecnologia 5G a chegar oficialmente ao Brasil, além de ser um celular com hardware bom e um visual bem interessante.

– OnePlus Nord: em um mundo com celulares premium cada vez mais caros, OnePlus Nord é um alento não apenas porque oferece bons recursos e um dos visuais mais interessantes do ano, mas também porque marca uma espécie de retorno da marca chinesa às suas origens, com bons aparelhos por preços amigáveis.

– Poco X3: um dos principais intermediários premium do ano, o Poco X3 marca o retorno da marca subsidiária da Xiaomi ao Brasil. O modelo traz configurações robustas e um visual bem interessante para tentar resgatar a boa impressão deixada pelo Pocophon F1, o que aparentemente tem dado certo até o momento.

Made in China

– Xiaomi Mi 10 Ultra: o melhor celular da chinesa Xiaomi em 2020 não poderia ficar de fora da lista. Trata-se do Xiaomi Mi 10 Ultra, um aparelho robusto e cheio de estilo, lançado para comemorar os dez anos de existência da gigante asiática e que não decepcionou, deixando todo mundo de queixo caído, tendo sido avaliado na época do seu lançamento como a melhor câmera de celular do planeta.

– Huawei P40 Pro+: a linha Huawei P40 foi surpreendentemente previsível, o que não deixa de ser algo positivo. Seguindo a mesma pegada de aparelhos muito bonitos, com hardware de ponta combinado com um software igualmente qualificado, o sucessor dos P30 tem no P40 Pro+ um bom representante, sendo que o aparelho já ocupou o status de melhor câmera de celular no mundo.

