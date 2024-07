Porto Alegre Retirada de entulho das enchentes em Porto Alegre chega a quase 93 mil toneladas

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Trabalhos contam com um contingente de 1,5 mil garis. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Balanço divulgado nessa sexta-feira (5) pela prefeitura de Porto Alegre aponta o recolhimento de 92,7 mil toneladas de entulho das vias públicas pela força-tarefa de limpeza pós-enchentes, desde o dia 6 de maio. Com um investimento superior a R$ 100 milhões até agora, o serviço contou com 1,5 mil garis e 621 equipamentos como caminhões de hidrojato do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e veículos da frota do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Durante o processo de limpeza, foram feitas a retirada de entulhos dos espaços públicos, raspagem do lodo da enchente, varrição de vias e limpezas de bocas-de-lobo, ruas e calçadas. A próxima etapa do trabalho inclui limpeza dos espaços de Bota-Espera, intensificação da conservação de vias, recuperação da iluminação pública atingida, troca de mobiliário urbano e revitalização de praças impactadas.

A primeira etapa da força-tarefa ocorreu no Centro Histórico, Menino Deus, Cidade Baixa e Praia de Belas, onde houve recuo mais rápido da água. Já a segunda e terceira fases se concentraram sobre a Zona Sul, Extremo-Sul, Ilhas e, na Zona Norte, bairros como São Geraldo, Anchieta e Sarandi, onde a cheia demorou mais a baixar, especialmente em razão do extravasamento de diques ou por estarem em áreas mais suscetíveis a enchentes.

O trabalho foi 100% concluído em praticamente todos os bairros citados. As exceções são Extremo-Sul (90%) e Ilhas (65%).

“Desde o início da força-tarefa de limpeza da Capital, alcançamos números significativos no recolhimento de resíduos em mais de mil quilômetros de vias impactadas”, ressalta o Prefeito Sebastião Melo. “Avançamos na higienização dos bairros mais atingidos e agora podemos nos concentrar nos desafios da retomada econômica.”

Bota-espera

Para garantir o depósito adequado de altas quantidades de resíduos, a prefeitura contratou ao menos nove espaços provisórios chamados de Bota-Espera. Eles estão espalhados principalmente na Zona Norte da cidade. Para o destino final do material recolhido, foi feita a contratação de um aterro em Gravataí, para onde já foram despachadas 170 mil toneladas de resíduos gerados pela enchente.

De acordo com o DMLU, o recolhimento de resíduos foi executado mais de uma vez em muitas vias. Além disso, o departamento informa que seguirá limpando o espaço público, sempre que houver novas demandas. A íntegra do balanço municipal pode ser conferida no site prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

