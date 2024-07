Notas Brasil Réus pelo assassinato de Marielle indicam 70 testemunhas de defesa

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os réus acusados de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes arrolaram cerca de 70 testemunhas de defesa na ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal. As oitivas ainda não foram marcadas. Os nomes foram entregues pelas defesas dos irmãos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/reus-pelo-assassinato-de-marielle-indicam-70-testemunhas-de-defesa/

Réus pelo assassinato de Marielle indicam 70 testemunhas de defesa

2024-07-02