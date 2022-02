Colunistas Reveses de Kassab

Por Leandro Mazzini e Walmor Parente | 14 de fevereiro de 2022

O ex-prefeito já lançou dois balões de ensaio que não saíram do chão. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, coleciona reveses na tentativa de emplacar um nome competitivo para a disputa pela Presidência da República. O ex-prefeito já lançou dois balões de ensaio que não saíram do chão: o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Ambos estão mais focados em seus projetos de reeleição – Pacheco no Senado e Leite no governo gaúcho – do que nas costuras eleitorais titubeantes de Kassab.

Tabuleiro

Com Pacheco e Leite fora do tabuleiro presidencial, Kassab agora arrisca uma nova peça: o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (sem partido).

Senado

Hartung, ex-MDB, até pretende se filar ao PSD, mas seu planos políticos miram uma vaga no Senado Federal.

Benesses

Em ritmo de pré-campanha, o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) intensifica as benesses para seu reduto eleitoral. Pré-candidato ao Senado, liberou R$ 97,2 milhões para obras de mobilidade e drenagem na cidade de Natal.

Escudeiro

Além de atuar como secretário-adjunto da Cultura, Hélio Ferraz de Oliveira é o responsável pela coordenação da pré-campanha do chefe, Mario Frias, a deputado federal. São muito amigos e estavam juntos no dispendioso tour por Nova York em dezembro.

Interesse

A viagem dos dois, que custou aos cofres públicos R$ 78 mil, será investigada pelo Tribunal de Contas da União a pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. No pedido, Furtado questiona se o motivo do tour foi baseado em interesse público ou “interesses privados”.

Alijado

Alijado do grupo político que coordena a pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Republicanos descarta, por ora, deixar a base do governo. Mas discute – como retaliação – liberar o voto nas eleições presidenciais.

União do coldre

As diferentes classes da Polícia Federal esqueceram as rusgas internas – por benefícios da carreira – e planejam lançar amanhã uma forte campanha de mídia nacional e nas redes sociais pelo empoderamento da corporação. Será um recado claro de independência – para a população, e para o presidente Jair Bolsonaro.

Descaso

Incomodados com o descaso do Telegram, que ignora as autoridades brasileiras, deputados e senadores querem retomar o quanto antes a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. A CPMI foi interrompida e está paralisada desde março de 2020, em virtude da pandemia.

Exemplo alemão

Relatora da comissão, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) defende rigor no cerco ao aplicativo. “Vamos cobrar uma ação aqui no Brasil”, afirma, ao mencionar as providências do governo alemão que levaram a plataforma a encerrar canais de teóricos da conspiração e negacionistas da pandemia.

Para inglês ver

O anúncio do vereador Nikolas Ferreira (PRTB) de que pediria investigação da creperia La Putaria, em Belo Horizonte, foi “para inglês ver”. À Coluna, o Ministério Público informa que não recebeu nenhuma representação do parlamentar mineiro.

Plano B

Depois de o vice-presidente Hamilton Mourão desistir do partido, o PRTB do Rio de Janeiro traça um plano B. O presidente estadual, Antônio Carlos dos Santos, tem um encontro marcado essa semana com o pré-candidato a governador Ronaldo Gomlevsky. Na pauta, a possibilidade de filiação do advogado e jornalista, que está no PL.

Balança

O ano começou com saldo positivo de US$ 7,7 bilhões na balança comercial do agronegócio. As exportações do setor fecharam janeiro em US$ 8,8 bilhões; já o valor das importações caiu para US$ 1,1 bilhão. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

ESPLANADEIRA

# Senado Federal inaugura hoje memorial em homenagem às vítimas do Covid-19 no Brasil.

# Estão abertas até abril inscrições para a sétima edição do Salão do Livro de Portugal 2022.

# Cantor Leonardo faz show de lançamento da cerveja Cabaré amanhã, pelo YouTube.

# NürnbergMesse Brasil realiza até agosto 14 eventos dos setores pet, cosmético e farmacêutico.

