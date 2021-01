Fama & TV Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela contam por que terminaram

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Marília Gabriela: "A gente era um casal tão amigo..."

O canal feito pelo ator Theodoro Cochrane está fazendo sucesso no YouTube, tanto é que ele resolveu chamar duas pessoas que foram presentes em sua vida: Marília Gabriela, sua mãe, e Reynaldo Gianecchini, seu ex-padrasto.

O ator que está no ar na reprise de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo, relembrou o casamento e até mesmo o momento da separação.

“Quando a gente terminou, não era por falta de amor, acho que isso ficou muito claro. A gente chorou muito, a gente se amparou”, disparou ele.

Reynaldo explicou que tudo aconteceu porque tanto ele como Gabi seguiram por caminhos diferentes.

“Eu senti que tinha um caminho que parecia que estava gritando para lados diferentes. Eu poderia ficar casado a vida inteira, eu tenho certeza disso. Mas tinha um lado meu que sabia que eu tinha que sair daquele castelinho, que estava muito protegido, e precisava viver uma vida. É interessante também você estar numa montanha-russa. Tem muita coisa pra você viver quebrando a cara. Eu acho que eu precisava sair um pouco dessa proteção”, disse Giane.

O ex-casal contou que se conheceu durante uma viagem a Paris e que foi praticamente uma paixão à primeira vista.

Gianecchini chegou no hotel em que Gabi estava hospedada, e eles passaram a noite conversando, o que ele explicou que só foi possível porque Theo, que iria encontrar com a mãe, só chegou dias depois.

“A gente só ficou junto essa noite porque era pra você viajar com o Theodoro, mas o Theodoro teve um probleminha, chegou lá três, quatro dias depois. Se você estivesse com o Theodoro, talvez não teria rolado. Você daria atenção pro seu filho e talvez eu não tivesse coragem”, disparou ele.

A apresentadora explicou que sempre ia para Paris uma vez por mês para encontrar Giane, e eles sofriam bastante quando precisavam se separar.

“Depois desses meses, eu resolvi voltar [para o Brasil] e voltei casando. Era engraçado porque tinha o oposto que todo mundo vive. Geralmente você se apresenta para os pais, e eu tinha que me apresentar pros filhos. O que era muito mais difícil”, disse o ator que ainda não tinha sido apresentado oficialmente ao Brasil através da novela das 20h.

“A fase do nosso casamento, eu tenho uma gratidão, tá num lugar tão especial do meu coração, porque eu acho que eu nunca estive tão estável emocionalmente. Tão protegido naquela historinha que a gente fez, parece quase um conto de fadas. Eu nunca mais tive essa estabilidade emocional”, explicou ele que revela que nunca mais ter sentido uma paixão como sentiu por Gabi.

Ela foi além ao dizer que não se sentia incomodada com as cenas quentes dele com Vera Fischer. “A gente era um casal tão amigo, que ele chegava e contava da estranheza, depois de como ficou, se funcionava ou não. A gente conversava muito sobre o que acontecia”.

