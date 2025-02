Saúde Rico em vitaminas, o tomate alivia picadas de insetos

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

O tomate vermelho se destaca entre outras frutas e vegetais por possuir grande quantidade de minerais. (Foto: Reprodução)

Na busca por alimentos com alto valor nutricional para montar uma dieta balanceada que forneça ao organismo cada uma das propriedades que ele necessita, muitas pessoas ignoram que o tomate é um dos que mais benefícios tem a oferecer. Esta poderosa fruta se destaca há anos pelo uso que pode ser dado a ela em diferentes pratos da gastronomia mundial. No entanto, o efeito positivo que esse alimento tem no corpo humano é desconhecido por muitos.

Segundo a Agência Geral de Proteção ao Consumidor da Argentina, o tomate vermelho se destaca entre outras frutas e vegetais por possuir grande quantidade de minerais, alguns deles são cálcio, fósforo, potássio, sódio e ainda contém vitaminas A, B1, B2 e C.

A vitamina A fornecida é essencial para uma visão saudável e melhora a condição da pele, do cabelo e dos ossos. Além disso, contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. Contém alto teor de licopeno, um antioxidante que pertence à família do betacaroteno e funciona como uma barreira protetora contra os radicais livres que afetam diretamente as células.

Esta fruta também é usada por muitas pessoas ao redor do mundo como um ingrediente natural que ajuda a aliviar picadas de mosquito. Para isso, eles aplicam diretamente no local atingido, e isso faz com que a inflamação e a infecção diminuam.

Segundo a Profeco (órgão responsável pela defesa do consumidor na Colômbia), o tomate vermelho possui diferentes propriedades medicinais, pois é uma fruta antisséptica, alcalinizante, depurativa, diurética, digestiva, laxante e anti-inflamatória. É por isso que ele pode ser usado para reduzir os efeitos de diferentes doenças.

As condições que esta fruta pode combater são doenças do fígado, queimaduras, obesidade, raquitismo e outras. Também pode ser usado para prevenir diabetes, catarata, asma e doenças cardiovasculares.

Outros benefícios do tomate incluem:

* Prevenir o câncer de próstata

O tomate é rico em licopeno, um pigmento carotenoide que exerce uma potente ação antioxidante no organismo, protegendo as células do efeito dos radicais livres, e inibindo a proliferação das células tumorais, prevenindo e atrasando o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, principalmente de próstata, mama e de ovário em mulheres na menopausa. Conheça outros alimentos ricos em licopeno.

* Ajudar no emagrecimento

O tomate contém poucas calorias e é rico em água, antioxidantes e fibras, ajudando a diminuir a gordura corporal e a controlar o apetite, sendo considerado um bom alimento para ser incluído nas dietas para emagrecer.

* Melhorar a prisão de ventre

O tomate contém boas quantidades de fibras insolúveis, principalmente na casca, o que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino e a aumentar o volume do bolo fecal, combatendo a prisão de ventre e prevenindo doenças como diverticulose, hemorroidas e câncer de cólon.

