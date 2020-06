Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 276 mortes por coronavírus e a 11.583 casos confirmados

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O número estimado recuperados é de 8.391, 72% dos casos. (Foto: Divulgação)

Dados divulgados nesta sexta-feira (5) pela Secretaria Estadual da Saúde informam mais onze mortes por coronavírus no Estado. Ao total, então, já são 276 óbitos registrados e 11.583 casos confirmados. O número estimado recuperados é de 8.391 (72% dos casos).

Os casos de morte registrados nesta sexta-feira aconteceram em Alvorada (homem, 61 anos), Bento Gonçalves (homem, 49 anos, e mulher, 77 anos), Condor (mulher, 42 anos), Jaguari (homem, 89 anos), Porto Alegre (mulher, 88 anos), Seberi (homem, 67 anos), Tiradentes do Sul (mulher, 64 anos), Trindade do Sul (homem, 66 anos) e Viamão ( dois casos: mulher, 80 anos, e mulher, 82 anos).

Viamão inaugura mais dez leitos de UTI

O Hospital de Viamão e a Secretaria da Saúde (SES) inauguraram, nesta sexta-feira (5), 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que foram disponibilizados para a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento à epidemia de Covid-19. Os novos leitos ficam fisicamente separados dos 15 leitos de UTI que o Hospital já possui, mantendo distância, assim, o atendimento aos pacientes suspeitos de coronavírus do que é chamado de “área limpa”.

“Os novos leitos nos fazem sentir mais seguros para prestar assistência à população, pois de outro jeito não conseguiríamos dar conta do aumento da demanda que a epidemia trouxe. Quem sai ganhando é toda a região”, falou o diretor técnico do Hospital de Viamão, João Almir Camargo Jorge.

A diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria da Saúde (SES), Lisiane Fagundes, esteve na instituição para a inauguração e agradeceu à equipe que trabalha na ponta, médicos, enfermeiros e auxiliares, pelo trabalho realizado por eles neste momento de epidemia. “Sabemos que o momento é difícil e agradecemos a todos que estão conosco nesta luta.”

O Ministério da Saúde realizou a habilitação destes 10 novos leitos para três meses, podendo ser prorrogado ao término do período. O valor extra que o Hospital receberá durante esse tempo para custear os gastos é de R$ 1,44 milhão, o que corresponde à diária de R$ 1,6 mil por leito.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul