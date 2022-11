Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é campeão do Prêmio Excelência em Governo Digital 2022

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Prêmio é um dos maiores concursos de tecnologia da informação do País. (Foto: Divulgação)

As soluções digitais desenvolvidas para o enfrentamento à pandemia de covid no Rio Grande do Sul são as grandes campeãs do Prêmio Excelência em Governo Digital 2022. Promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep), é um dos maiores concursos de tecnologia da informação do País. O anúncio dos vencedores ocorreu em Curitiba, durante o Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop).

Superando iniciativas de outros Estados na área de TIC, o case gaúcho conquistou a maior distinção concedida no certame, que é o Prêmio Especial Abep de Excelência em Governo Digital, tendo vencido ainda na categoria Melhor Solução de Governo Digital para o Enfrentamento da Pandemia de covid.

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, destacou a conquista como mais uma vitória importante do Estado e dos gaúchos que, a partir de soluções como essas, têm serviços facilitados e acessíveis. “Nosso governo se propõe a colocar os serviços nas mãos dos cidadãos. Tivemos muitas entregas nesse sentido, avançamos, e seguiremos nesse caminho. Parabéns a todos os envolvidos, é uma grande vitória”, disse Gastal.

Um conjunto de ações adotadas pelo governo gaúcho, e coordenado pela Secretaria da Saúde, para o combate ao coronavírus, abrangendo cerca de 118 iniciativas, foi determinante para a premiação. Soluções digitais como o Painel Coronavírus RS, que recebe 750 mil consultas mês, o Monitoramento Covid-19, que é um dos destaques no ranking de transparência de dados no país, Modelo de Distanciamento Controlado RS, além das que foram desenvolvidas nas áreas da saúde, segurança, educação e teletrabalho, são exemplos de iniciativas que contribuíram para o resultado.

“A transparência e a informação em tempo real à população da evolução da covid foram fundamentais para que tomássemos as medidas necessárias para a contenção da pandemia. O Rio Grande do Sul foi um dos Estados que manteve a informação do status da vacina e a ocupação de leitos. Isso nos ajudou muito para diminuir gradativamente os efeitos da pandemia. O Painel Covid, por exemplo, foi uma parceria que deu certo entre os órgãos de governo. Com apoio da Procergs, foi possível manter a informação em tempo real, garantindo a transparência dos dados, especialmente sobre a ocupação de leitos, vacinação e evolução da situação”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O Rio Grande do Sul também alcançou colocações de destaques em mais três categorias do concurso da Abep:

– 2º lugar na categoria Melhor Solução de Governo Digital Orientada ao Governo, através da solução app Servidor RS;

– 3º lugar na categoria Melhor Solução Orientada ao Cidadão, com o projeto Biometrics, de reconhecimento facial;

– 3º lugar na categoria Melhor Solução de Governo Digital Inclusivo, com o Tudo Fácil.

Todas as soluções distinguidas no Prêmio Excelência em Governo Digital 2022 foram desenvolvidas pela Procergs para a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) dentro do esforço conjunto de promover o governo digital no âmbito do Estado.

“Este prêmio é mais uma prova de que estamos cumprindo o nosso papel de sermos protagonistas na estratégia de governo digital, provendo o governo com soluções que transformam o serviço público e a experiência do cidadão”, disse o diretor-presidente da Procergs, José Antonio Leal.

