Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

O modelo de Distanciamento Controlado está em vigor há quatro meses no Estado Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul apresenta uma das menores taxas de mortalidade pelo novo coronavírus do País – 31 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes –, segundo dados divulgados pelo governo do Estado.

Apenas Paraná e Minas Gerais têm índices melhores do que o RS. No Brasil, a média é de 59 mortes por Covid-19 para cada 100 mil habitantes.

“Estamos ainda longe de vencermos essa guerra, mas nos parece evidente que todo o esforço de diferentes áreas do governo, das prefeituras e da sociedade vem surtindo bons resultados”, afirmou a coordenadora do Comitê de Dados do governo gaúcho, Leany Lemos.

“Nesta fase de cogestão do Distanciamento Controlado, se ampliam as flexibilizações, mas igualmente o compromisso de todos em preservar o que conquistamos até aqui”, destacou Leany.

O Rio Grande do Sul registra 143.485 casos confirmados de coronavírus e 3.713 óbitos provocados pela Covid-19.

O modelo de Distanciamento Controlado está em vigor há quatro meses no Estado. Atualmente, a bandeira vermelha predomina no Estado.

