Rio Grande do Sul Rio Gravataí em nível de alerta: mais um motivo para a população evitar o desperdício de água

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Índice medido nesta semana ficou apenas 13 centímetros acima do patamar crítico. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Gravataí)

Motivo de alerta desde o dia 19 de janeiro, a baixa do rio Gravataí fez com que seu nível caísse nesta semana para uma altura de 0,63 metro, apenas 13 centímetros acima do patamar crítico, quando todas as captações passam a ser permitidas somente para consumo humano. A situação serve de reforço às diretrizes de uso consciente da água.

A prefeitura de Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre) atribui a situação aos efeitos da estiagem, combinados ao estresse hídrico que é comum no verão – e que deve prosseguir até o final de março. Mais do que nunca, a principal orientação é de que seja evitado o desperdício.

Já a captação de água do rio para irrigação de lavouras e uso industrial tem sido condicionado a um sistema de rodízio ao longo da semana. A alternância é de um dia de suspensão seguido de dois com uso permitido.

Punição

Desde dezembro de 2022 está em vigor no município um decreto que estabelece regras com essa finalidade. São consideradas infrações, por exemplo, fazer uso de mangueira, lava-jato e similares para lavar veículos, calçadas, paredes, pisos, janelas e telhados de prédios públicos ou privados, bem como manter instalações com vazamentos.

“Nossa fiscalização tem percorrido a cidade para verificar a situação. Primeiro, advertimos as pessoas que adotam essas práticas. Em caso de reincidência, pode haver penalidades”, ressalta o prefeito Luiz Zaffalon. Quem não cumpre a medida está sujeito a multa pode chegar a R$ 535.

(Marcello Campos)

2025-01-28