Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

O ex-jogador tem 11 filhos com sete mulheres diferentes Foto: Reprodução/Instagram O ex-jogador tem 11 filhos com sete mulheres diferentes. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o jornal espanhol Fiesta, Roberto Carlos, ex-jogador de futebol, se mudou para o CT (Centro de Treinamento) do Real Madrid após iniciar processo de separação com Mariana Luccon, depois de 15 anos de casamento, que envolve disputa de uma fortuna de R$ 1 bilhão.

De acordo com o programa, os sogros do ex-atleta ainda residem em uma de suas propriedades, enquanto a esposa está na casa que o casal dividia. Por conta disso, Roberto Carlos optou por dormir na Cidade Desportiva Real Madrid, em Valdebebas.

O craque tem 11 filhos reconhecidos com sete mulheres diferentes. Com sua primeira esposa Alexandra Pinheiro, teve três deles. Com Mariana, tem outros dois. Há 10 anos ele revelou em uma entrevista que tem filhos também no México e na Hungria.

