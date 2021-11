Rio Grande do Sul Rodovias estaduais gaúchas receberam mais de 630 milhões de reais em investimentos desde junho

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em cinco meses já são 93 frentes de trabalho, algumas já concluídas. (Foto: Divulgação/Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Plano de Obras 2021-2022 do governo gaúcho alcançou o montante de R$ 633,4 milhões em investimentos na infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Sul. Desde que o conjunto de ações foi deflagrado, em junho, já são 93 intervenções para melhoria de estradas estaduais – em algumas delas o trabalho já está concluído.

Conforme o Palácio Piratini, esse aporte corresponde a 49% do total de R$ 1,3 bilhão anunciado pelo governador Eduardo Leite. Durante esses primeiros cinco meses de atividades, 36 obras foram entregues e 57 iniciadas na malha administrada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

A maioria das ações já concluídas corresponde a serviços de recuperação e manutenção de trechos rodoviários. Até o fim de outubro, 35 deles tiveram as condições de tráfego renovadas em diferentes regiões gaúchas – como Serra, Noroeste, vales do Rio Pardo e Taquari, Norte e Nordeste.

Dentre as estradas atendidas, estão a ERS-571 (Chiapetta–Santo Augusto), ERS-210 (Boa Vista do Buricá), VRS-813 (Garibaldi–Farroupilha), ERS-331 (Marcelino Ramos), RSC-471 (Encruzilhada do Sul–Canguçu), ERS-129 (Colinas) e a RSC-472 (Três Passos–Frederico Westphalen).

“Com foco no reequilíbrio financeiro e um trabalho sério na gestão dos recursos públicos, já conseguimos aplicar neste período cinco vezes mais do que a média anual de investimentos em nossas rodovias”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. Ele acrescenta:

“Esse conjunto de obras fará com que o estado amplie a sua capacidade de crescimento econômico, pois estradas melhores reduzem o custo logístico no transporte de cargas, atraem novos empreendimentos e impulsionam a qualidade de vida da população.”

Pavimentações de rodovias

Além da melhoria das condições de estradas já asfaltadas, os cinco primeiros meses do Plano de Obras 2021-2022 também registraram investimento superior a R$ 423 milhões na pavimentação de acessos municipais e ligações regionais. No total, 23 obras dessa modalidade estão em andamento na malha rodoviária estadual.

Os serviços iniciados incluem os acessos municipais a Montauri (ERS-447), Senador Salgado Filho (VRS-867) e São Martinho da Serra (ERS-516) e as ligações regionais Viamão–Lami (ERS-118), Ibirubá–Santa Bárbara do Sul (ERS-506), Bagé–Torquato Severo (RSC-473) e Tupanciretã–Santa Tecla (RSC-392).

“São obras aguardadas há décadas pela sociedade gaúcha, mas sempre esbarraram na falta de recursos e na atualização dos projetos”, prossegue Costella. “Priorizamos a solução desses entraves e, hoje, garantimos as condições necessárias para entregar novos trechos pavimentados.”

Ainda de acordo com o titular da pasta, até o final do ano que vem deve ser reduzida em mais de 60% a lista de municípios sem ligação asfáltica: “Iniciamos o governo com 62 e terminaremos com 23, sendo que estes estão com seus projetos sendo revisados”.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, novas obras devem receber ordem de início ainda neste mês ou em dezembro:

“Com os recursos já liberados, intensificamos o trabalho com nosso quadro técnico na finalização de projetos e contratos para que mais rodovias entrem no nosso cronograma de pavimentações. Daremos um salto de qualidade em infraestrutura rodoviária, com estradas mais seguras e um Estado mais competitivo do ponto de vista logístico”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul