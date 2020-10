Colunistas Rodrigo Maia volta a dialogar com o Planalto

Por Flavio Pereira | 6 de outubro de 2020

Presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no café da manhã de trabalho. (Foto: Reprodução/twitter)

Até pouco tempo, o deputado Rodrigo Maia, em fim de mandato no comando da Câmara dos Deputados, era um crítico feroz do presidente Jair Bolsonaro, deixando de colocar na pauta projetos importantes do Governo Federal. Agora, Rodrigo Maia percebeu que está ficando fora do novo jogo político.

A grande articulação política levada a efeito nos últimos dias pelo presidente Jair Bolsonaro sem a sua participação, poderá devolvê-lo à condição de deputado do baixo clero com seus poucos mais de 70 mil votos no Rio de Janeiro. Sentindo que poderá se tornar um deputado irrelevante nesse contexto, Rodrigo Maia voltou a dialogar com o presidente. Ontem, foi tomar um café com Jair Bolsonaro e aceitou abrir um diálogo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, esta semana.

Celso de Mello vai parar de perturbar as instituições

Falta pouco para ele retornar a Tatuí, sua terra natal. Mas caprichoso, o mais velho ministro do STF pressionou o presidente Luiz Fux para pautar no plenário esta semana, antes da sua aposentadoria dia 13, o recurso que questiona se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento no inquérito que apura possível interferência na indicação de um diretor da Polícia Federal, e se o depoimento será pessoalmente ou por escrito.

Inquérito do STF que não para em pé

O inquérito 4831, conduzido com o fígado pelo ministro Celso de Mello, que investiga declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro acerca de suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na indicação do diretor da Polícia Federal, é no mínimo ridículo, juridicamente falando. Pela simples razão de que o presidente da República tem competência privativa para nomear ou demitir o ministro da Justiça, superior hierárquico dos diretores da Polícia Federal.

É antiga a máxima de que “in eo quod plus est semper inest et minus” (quem pode o mais, pode o menos).

Reforço na campanha do prefeito Marchezan

A secretária de Comunicação do governador tucano Eduardo Leite demitiu-se. Vai se dedicar à campanha do prefeito, Marchezan Júnior, que busca a reeleição em Porto Alegre. Tânia Moreira já coordenou a comunicação da campanha de Marchezan em 2016, e foi sua primeira secretária de comunicação. O reforço chega no dia em que pesquisa do Ibope apontou Marchezan em 4° lugar com 9%. atrás de Manuela, 24%; Fortunati, 14%; e Melo, 11%. Juliana Brizola, 5%; João Derly, 4%; Fernanda Melchionna, 3%; Valter Nagelstein, 3%; Gustavo Paim, 1%; Julio Flores, 1%. Luiz Delvair, Montserrat Martins e Rodrigo Maroni têm menos de 1%.

Bolsonaro autoriza Cadastro de Estupradores Condenados

O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que cria o cadastro de estupradores condenados com perfil genético e impressão digital. O banco de dados conterá descrição de características físicas, impressão digital e perfil genético, fotos, local de moradia e trabalho de condenados pelo crime.

Aguardem. Qual será o primeiro partido político a questionar a lei no STF?

