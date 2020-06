Política Advogado do ex-governador do Rio assume a defesa do senador Flávio Bolsonaro

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Roca (foto) foi advogado do ex-governador Sérgio Cabral até 2018 Foto: Divulgação Roca (foto) foi advogado do ex-governador Sérgio Cabral até 2018. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O advogado Rodrigo Roca assumiu neste fim de semana a defesa de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), no inquérito que apura as rachadinhas na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), após a saída do advogado Frederick Wassef.

A informação foi confirmada pela assessoria do senador. Roca defenderá Flávio com a advogada Luciana Pires, que já representava o parlamentar. Roca foi advogado do ex-governador do Rio Sérgio Cabral até o fim de 2018. Cabral está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, condenado a mais de 200 anos de prisão na Lava-Jato.

No último domingo (21), o senador Flávio Bolsonaro publicou em uma rede social que Wassef não era mais seu advogado. Wassef foi afastado da defesa de Flávio por uma decisão da família Bolsonaro. No entanto, em sua rede social, o parlamentar disse que a decisão partiu do próprio Wassef e que foi contrário a ela.

O afastamento de Wassef ocorreu dias após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, em um imóvel que pertence ao advogado em Atibaia, no interior de São Paulo.

Queiroz e Flávio são apontados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de participação em um suposto esquema de “rachadinha” na época em que o senador era deputado federal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política