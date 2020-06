Polícia Homem morre após ser esfaqueado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

O crime ocorreu cerca de duas horas após outro homem ter sido esfaqueado e morto no Centro Histórico Foto: Reprodução O crime ocorreu cerca de duas horas após outro homem ter sido esfaqueado e morto no Centro Histórico. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem morreu após ser atingido por uma facada na altura do peito no bairro Independência, em Porto Alegre, na noite de domingo (21). O crime ocorreu cerca de duas horas após outro homem ter sido esfaqueado e morto no Centro Histórico.

Em ambos os casos, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio – roubo com morte. As duas mortes aconteceram entre 21h e 23h15min.

O homem assassinado no bairro Independência morreu no local e ainda não teve a identidade divulgada. O crime aconteceu na Rua Tiradentes. Ainda não há um suspeito do crime, e ninguém foi preso.

