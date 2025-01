Inter Roger Machado analisa derrota do Inter contra o México: “Penso que foi um grande amistoso”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

"Foi um jogo importante, apesar do resultado negativo, para ter as primeiras impressões da equipe que estreia no Campeonato Gaúcho", salientou. Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na quinta-feira (16), o Colorado recebeu a Seleção do México para um amistoso internacional, e acabou sendo derrotado por 2 a 0 no Beira-Rio. Para o técnico Roger Machado, apesar do resultado negativo, foi um jogo importante para ter as primeiras impressões da equipe que estreia no Campeonato Gaúcho na próxima semana.

“Claro que o resultado é importante em qualquer jogo, mas para esse momento, com 10 dias de trabalho e a escolha por um amistoso forte, desde o primeiro dia trabalhar com bola, sem ter o mesmo nível de condicionamento físico dos outros times do Campeonato Gaúcho que começaram a treinar em dezembro, temos na relação com a bola um ganho à medida em que a parte física não estará 100% na nossa estreia”, começou o treinador.

“Penso que foi um grande amistoso, embora não tenha conseguido igualar no placar. Penso que produzimos oportunidades importantes, tem um peso importante de resultado, mas era muito mais importante uma avaliação mais coletiva e individual do momento que a gente está na temporada. Amanhã continuamos a pré-temporada”, completou.

Para a primeira partida do ano, Roger apostou em usar Valencia e Borré juntos no ataque, com Aguirre improvisado na lateral-esquerda.

Como já esperado pelo Inter, a parte física foi um obstáculo, já que os atletas estão em atividades há somente 10 dias. O técnico elogiou a condição dos atletas, que passaram um mês de férias, e projetou melhoras em breve.

“Penso que para a intensidade que acabamos o ano e quando começou esses períodos de 25 minutos (de treino) estamos acima de uma preparação de pré-temporada convencional. Se eu não tivesse priorizado a bola desde o começo, fazer os treinos seria um condicionante da parte física”, afirmou.

“Geralmente os preparadores físicos falam em três jogos, mas vamos estrear com um jogo só, embora um jogo forte. Por isso ele é importante, dá para fazer uma avaliação diferente, mas três jogos talvez consiga estar num nível de ritmo importante”, acrescentou.

Roger Machado analisa derrota do Inter contra o México: “Penso que foi um grande amistoso”

