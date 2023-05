Colunistas Rolo de milhões

Por Leandro Mazzini | 10 de maio de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os rolos do advogado Antonio Augusto de Souza Coelho começaram a dar nó. Envolvido em escândalos como o das Fazendas Reunidas Boi Gordo, da Operação E$quema S e da seita do reverendo Moon, Coelho agora é alvo de um processo no Tribunal de Ética da OAB de São Paulo. Em uma representação disciplinar, o empresário Jorge Chammas Neto alega que Coelho era chefe do departamento jurídico de sua empresa, a Indústrias Reunidas São Jorge, quando roubou uma minuta de contrato de honorários advocatícios por êxito em uma ação movida contra a empresa. Quando a São Jorge venceu a ação, de R$ 5 milhões, Coelho ajuizou a execução do contrato de honorários no valor de R$ 13 milhões. Coelho ainda teria se mancomunado com o advogado externo da empresa, o falecido ex-desembargador do TJSP Francis Davis, para sacar indevidamente mais de R$ 3 milhões em honorários de sucumbência dessa mesma ação. A Coluna não conseguiu contato por ora com Souza Coelho.

Sem bandeira branca

Os sócios do Governo na Eletrobras passaram há dois meses no Palácio do Planalto com bandeira branca, como divulgamos, propondo paz. Não foram ouvidos. A ação da AGU no STF para a União ter maior peso de voto no Conselho é clara demonstração de que, se não consegue reverter o negócio, o Governo quer botar o dedo na tomada e retomar o controle nas decisões.

Guerra online

As big techs entraram escancaradamente em guerra contra o PL 2630 das fake news. Ontem, deputados revelaram que receberam da conta oficial do Telegram – o mesmo que peita decisões da Justiça do Brasil (até do STF) – mensagens contra o projeto, alegando que haverá censura. O que parlamentares a favor do PL rechaçam de pronto, sobre eventual futura extinção de conteúdos: regulamentar não é censurar.

Batalha do campo

Dois empresários, Luiz Uaquim e Dida Souza, criaram o Movimento Invasão Zero na Bahia e baixaram em Brasília ontem para visita a deputados, nas vésperas da CPI do MST. A meta é coibir invasões – enquanto o MST prefere o termo ocupação e garante que sempre finca barracas em terras improdutivas. O problema se tornou maior com grupos de “braços” de sem-terra ligados a movimentos políticos e com o único intuito de invadir propriedades para benefícios financeiros ou eleitorais.

Disque Pirataria

A Confederação Nacional da Indústria propôs ao Governo a criação de um canal público que consolide denúncias sobre fraudes em importações, seguindo exemplos da União Europeia e dos Estados Unidos. A medida consta no Plano de Retomada da Indústria, entregue ontem ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Garotada com aliança

O prefeito de Araucária, Hissam Dehaini (65), que se casou com menor de 16 anos, não está sozinho. O Brasil registrou apenas de janeiro a março 2.649 casamentos entre menores de idade, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O País tem média de 15,3 mil matrimônios ao ano envolvendo menores. Em 2023, já foram realizados 115 casamentos onde ambos os noivos são menores, 213 onde as mulheres são maiores e homens menores, e 2.436 onde os homens são maiores.

ESPLANADEIRA

# Água Doce cresce 13% no 1º trimestre de 2023.

# Centro Cultural Correios RJ abre, dia 18, exposições ‘Expressão Teoria da Arte” e “Vladimir Machado 50 anos”.

# Instituto PROA realiza amanhã evento “O Futuro da Empregabilidade Jovem”, em SP.

# Rennova anuncia Rodrigo Vecchio como novo VP Comercial e de Marketing.

# /asbz doou R$ 202 mil para as ONGs: Instituto Devolver, Nosso Olhar e Next Generation of Lawyer.

# Aliansce Sonae + brMalls patrocina projeto ‘Lá Vem História’.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

