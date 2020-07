Grêmio Romildo Bolzan lamenta morte do vice-presidente Marco Bobsin: “Era um irmão”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., lamentou a morte do vice-presidente Marco Bobsin. Integrante da sua gestão, o dirigente faleceu na tarde desta quinta-feira, devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.

“Eu vou ficar com as boas lembranças. Ainda estou muito impactado. O Bobsin era um irmão”, declarou Bolzan ao programa Grenal FC, da Rádio Grenal.

Marcão foi internado no dia 15 de março no hospital Moinhos de Vento, depois do diagnóstico positivo para a COVID-19. Ele recebeu alta em 26 de junho, após um período que demandou 53 dias de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva e foi saudado pelos amigos de Grêmio na porta do hospital. Porém, complicações decorrentes da doença levaram o vice-presidente gremista novamente para o hospital.

Marco Bobsin era casado com Graça Bobsin e tinha dois filhos, Mariane e Diego.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio