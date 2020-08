Magazine Ronaldo aproveita passeio de barco com a namorada Celina Locks e amigos

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Ronaldo aproveita passeio de barco na Ilha da Formentera, na Espanha. (Foto: Reprodução)

Ronaldo e Celina Locks seguem na Ilha da Formentera, na Espanha, curtindo dias de férias e aproveitando o local paradisíaco. O casal foi clicado fazendo novo passeio de barco pelas águas cristalinas, com a presença de amigos.

O ex-jogador e a modelo foram clicados enquanto curtiam a tarde de verão europeu no iate. Na ocasião, ele aproveitou para se jogar no mar e se divertir com a namorada.

Os dois já tinham sido fotografados fazendo programa juntos. Recentemente, acompanhados das filhas de Ronaldo, Maria Alice e Maria Sofia, eles fizeram um outro passeio de barco pela ilha.

Logo que chegaram ao local, Ronaldo e Celina foram parados por alguns fãs que estavam no local e o craque, simpático, chegou a tirar algumas selfies antes de entrar no barco.

Filha

Recentemente, a filha mais nova de Ronaldo Fenômeno, Maria Sophia, respondeu seguidores sobre a vida com o “pai famoso”. A menina, de 11 anos, uma das gêmeas do jogador com Bia Anthony, afirmou que ser filha de Ronaldo é “normal”, apesar do assédio de fãs que o encontram.

“Gente, eu sempre falo isso, mas enfim, eu acho normal. A única coisa que muda é que quando eu vou para algum lugar com ele sempre tiram fotos”, escreveu Sophia em uma caixa de respostas na rede social.

Ela revelou também que mora no Brasil com a mãe, que se separou de Ronaldo em 2012, mas que está passando uma temporada de oito meses na Espanha, país onde o ex-jogador tem base fixa atualmente.

