Mundo Rússia agora ganha mais com a venda de petróleo do que antes da guerra

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Rússia arrecadou US$ 1,7 bilhão a mais no mês passado do que em abril, segundo a Agência Internacional de Energia. Foto: Reprodução A Rússia arrecadou US$ 1,7 bilhão a mais no mês passado do que em abril, segundo a Agência Internacional de Energia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando os Estados Unidos e a União Europeia decidiram reduzir as compras de combustíveis fósseis russos este ano, eles esperavam que isso ajudasse a tornar a invasão russa da Ucrânia tão economicamente dolorosa para Moscou que o presidente Vladimir Putin seria forçado a abandoná-la. Essa perspectiva agora parece remota, na melhor das hipóteses.

China e Índia, os países mais populosos do mundo, investiram para comprar aproximadamente o mesmo volume de petróleo russo que teria ido para o Ocidente. Os preços do petróleo estão tão altos que a Rússia está ganhando ainda mais dinheiro agora com as vendas do que antes do início da guerra, há quatro meses. E sua moeda, antes instável, subiu de valor em relação ao dólar.

Embora a Rússia esteja vendendo o petróleo com um grande desconto por causa dos riscos associados às sanções impostas pela invasão da Ucrânia, os preços crescentes da energia compensaram. A Rússia arrecadou US$ 1,7 bilhão a mais no mês passado do que em abril, segundo a Agência Internacional de Energia.

Autoridades russas estão se deleitando com o que chamam de um fracasso espetacular em intimidar Putin. E o prejuízo econômico que o boicote ao petróleo deveria infligir está reverberando não tanto em Moscou, mas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, onde a disparada dos preços do petróleo representa uma ameaça potente para o presidente Joe Biden, em menos da metade de seu mandato.

Alguns apontam que o embargo de petróleo da Europa ainda não entrou em vigor e dizem que os efeitos de longo prazo do ostracismo econômico da Rússia continuam sendo um determinante do destino do país. Esses efeitos vão muito além do comércio de combustíveis fósseis, prejudicando os bancos russos e outras indústrias, mas é em grande parte a venda de petróleo e gás que mantém o governo – e seus militares – à tona.

Em maio, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 28% em relação ao mês anterior, atingindo um recorde e ajudando a Rússia a ultrapassar a Arábia Saudita como o maior fornecedor da China, segundo estatísticas chinesas. A Índia, que antes comprava pouco petróleo russo, agora está trazendo mais de 760 mil barris por dia, segundo dados de embarque analisados pela Kpler, uma empresa de pesquisa de mercado.

De acordo com a Rystad Energy, uma empresa independente de pesquisa e análise de negócios, as vendas de petróleo russo para a Europa caíram 554 mil barris por dia de março a maio, mas as refinarias asiáticas aumentaram sua produção em 503 mil barris por dia — quase uma substituição de 1 por 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo