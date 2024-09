Mundo Rússia condena assassinato do líder do Hezbollah por Israel

Kremlin diz que ataque pode ter "consequências dramáticas ainda maiores para o Líbano e todo o Oriente Médio" Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Rússia condena veementemente o assassinato do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah , por Israel, na capital libanesa, Beirute, disse o Ministério das Relações Exteriores neste sábado (28), chamando-o de “mais um assassinato político”.

“Esta ação enérgica está repleta de consequências dramáticas ainda maiores para o Líbano e todo o Oriente Médio”, disse o ministério num comunicado.

“O lado israelense não poderia deixar de reconhecer este perigo, mas tomou a iniciativa de matar cidadãos libaneses, o que provocaria quase inevitavelmente uma nova explosão de violência. Assim, tem total responsabilidade pela escalada subsequente”.

Israel matou o antigo líder do Hezbollah num poderoso ataque aéreo na sexta-feira (28), desferindo um enorme golpe no grupo fortemente armado apoiado pelo Irã, enquanto a organização se recupera de uma campanha crescente de ataques israelenses.

Os militares israelenses disseram no sábado que eliminaram Nasrallah no ataque ao quartel-general do comando central do grupo nos subúrbios ao sul de Beirute, um dia antes. O Hezbollah confirmou que ele foi morto, sem dizer como.

Na sua declaração, o Ministério das Relações Exteriores russo apelou a Israel para parar imediatamente as hostilidades no Líbano.

