Porto Alegre Sábado é dia de drive-thru especial da Campanha do Agasalho 2020

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

"Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém" é o lema deste ano. Foto: Alex Rocha/PMPA

Uma ação especial para recolher doações à Campanha do Agasalho 2020 da prefeitura será realizada neste sábado (23), das 11h às 17h, na rua Silva Jardim, 140, bairro Auxiliadora. Em parceria firmada entre a prefeitura, pela primeira-dama Tainá Vidal, o programa POA Solidária e a empresária Laura Bier, um drive-thru receberá os donativos no espaço do futuro empreendimento Vila Roubadinhas. No local, haverá a presença de costureiras do projeto Moda Alegre que vão produzir máscaras na hora para venda. O evento será realizado mesmo com chuva. Além deste sábado (23), o espaço estará aberto dia 31, integrando a programação do Iom Mitzvah, da Federação Israelita, e nos dias 6 e 13 de junho, sempre das 11h às 17h.

“Na gestão pública, as parcerias são fundamentais, e, neste momento tão delicado que estamos vivendo, recebemos com muita alegria essa ação, que vai mobilizar a comunidade de Porto Alegre de forma consciente e afetiva. Mantendo todos os cuidados necessários e recomendados pelos órgãos de saúde, teremos um dia muito especial e de muita arrecadação para a Campanha do Agasalho”, destaca Tainá Vidal.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, enfatiza a segurança dos voluntários na ação. “Estamos muito atentos e rigorosos no cumprimento de todos os cuidados sanitários para evitar a propagação do coronavírus. Com toda a segurança necessária, poderemos possibilitar uma experiência de solidariedade e empatia para a população.”

A equipe da Vila Roubadinhas, espaço que futuramente reunirá variadas opções de lazer e gastronomia, abraçou a causa da Campanha do Agasalho e propôs um formato diferenciado, preservando o distanciamento social. “Estamos convidando todos os porto-alegrenses a contribuírem com agasalhos, cobertores, calçados, alimentos não-perecíveis, o que seu coração quiser doar”, conclama a empresária Laura Bier.

A ação é realizada pela Prefeitura de Porto Alegre, com apoio da Vila Roubadinhas POA e patrocínio da Tri Legal.

A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”. Neste ano, a mobilização começou mais cedo para os donativos chegarem aos beneficiados antes do inverno. Em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. Ficarão durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas. A necessidade maior é de limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives -thrus.

