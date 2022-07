Filipe Guerrero Gracia Saiba 5 mitos e sobre a artrite ou Osteoartrite

Por Filipe Guerrero Gracia | 3 de julho de 2022

Artrite ou osteoartrite é uma doença crônica das articulações ou juntas. A osteoartrite é uma doença que acomete preferencialmente pessoas idosas, principalmente nas articulações das mãos, joelhos e quadris.

Os sintomas mais comuns são dor, inchaço, calor e vermelhidão; as articulações mais comumente atingidas são as das mãos, pés, punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. As articulações inflamadas provocam rigidez matinal, fadiga e com a progressão da doença, há destruição da cartilagem articular e os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidade para a realização de suas atividades tanto de vida diária como profissional.

Diante disso aí vão os 5 mitos sobre a Osteoartrite:

– Quem tem osteoartrite não precisa fazer dieta especifica. A única dieta necessária para quem tem osteoartrite é a que visa a redução de peso em caso de obesidade, já que o excesso de peso pode sobrecarregar as articulações, levando progressivamente ao seu comprometimento.

– Não é possível curar a osteoartrite. Ela não tem cura definitiva. É uma doença progressiva e degenerativa que, sem tratamento, piora com o tempo e pode incapacitar o indivíduo, mas não necessariamente ocorrerá essa piora. Com os tratamentos atualmente disponíveis, é possível controlar e retardar a evolução da doença, oferecendo alívio dos sintomas como dor, inchaço e enrijecimento e devolvendo a mobilidade e a qualidade de vida. Exercícios regulares e manutenção do peso também auxiliam no seu controle.

– Nem todo paciente com osteoartrite precisará de cirurgia. Poucos são os casos em que a cirurgia é necessária, apenas em casos mais graves, quando é necessário fazer um realinhamento dos ossos ou a colocação de prótese para substituir a articulação afetada.

– A osteoartrite não é uma doença rara. A osteoartrite é muito comum. Só no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que existam 15 milhões de pessoas com a doença. Para se ter uma ideia, entre idosos acima de 75 anos a incidência chega a 85%

– Osteoartrite é uma doença que não atinge apenas as cartilagens. Na realidade a osteoartrite acomete as articulações, com degeneração das cartilagens e também com acometimento de outras estruturas como os tendões, ligamentos e ossos.

A prática de exercícios possui diversos benefícios para pacientes com artrite reumatoide e artrose, como ganho de força muscular, flexibilidade e equilíbrio. Além disso, a atividade física ajuda a controlar a doença, com melhora da dor, sono e humor.

Evite alimentos industrializados e condimentados, e controle a ingestão de sódio e carboidrato. Priorize uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais e carne. Quem tem artrite tem maior risco de osteoporose, devendo priorizar o consumo de cálcio pela dieta, quando não houver intolerância ao leite e derivados.

Algumas atividades podem piorar as dores. Adapte estes movimentos a outros que não sejam doloridos. Distribua a carga em mais de uma articulação, evite permanecer na mesma posição por muito tempo e evite segurar objetos com muita força.

Em seguida as 5 verdades e como usá-las para tratar a osteoartrite.

