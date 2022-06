Filipe Guerrero Gracia Saiba a importância do exercício físico orientado

Por Filipe Guerrero Gracia | 20 de junho de 2022

Qualquer indivíduo pode praticar exercício físico, desde que ele seja bem orientado. Sabemos que os exercícios físicos são um dos pilares da qualidade de vida, além de serem essenciais à saúde. No entanto, praticar atividades físicas de forma inadequada pode gerar uma série de problemas. E isso vale para todas as atividades, desde o treino pesado de musculação até a corrida ao ar livre, pois todas elas exigem esforço por parte das articulações e da musculatura.

Para iniciar qualquer atividade física, o indicado é procurar uma orientação personalizada e individualizada, pois cada exercício exige das estruturas do nosso corpo um esforço de uma forma diferente. Sendo assim, uma postura correta na execução dos exercícios é primordial para evitar futuras lesões.

O objetivo do exercício orientado é o bem-estar e a qualidade de vida, a consciência corporal, a expressão e estética do movimento, a prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais e a compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda para a conquista da autonomia, da autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração e das relações sociais.

Atualmente, o número de praticantes de atividades físicas que treinam por conta própria nas academias e em suas residências aumentou muito devido ao fácil acesso às informações sobre treinamento que tem na Internet, ou até mesmo pela vivência nas academias onde já se possui um histórico da pratica.

Porém, treinando sozinhas essas pessoas deixam de contar com o auxílio e o conhecimento de um profissional, e até colocam sua saúde e bem-estar corporal em risco.

O treinamento na musculação ou qualquer outra modalidade esportiva deve ser acompanhado por um professor, formado em educação física, especialista na área de atuação, que está apto a planejar uma rotina de treinamento do aluno e acompanhá-lo no dia-a-dia, dentro ou fora da academia.

Papel fundamental na performance e no processo de evolução do praticante.

O Profissional de Educação Física utiliza diagnóstico, define procedimentos, ministra, orienta, desenvolve, identifica, planeja, coordena, supervisiona, leciona, assessora, organiza, dirige e avalia as atividades físicas, desportivas e similares, sendo especialista no conhecimento da atividade física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos. Dessa maneira visa atender às diferentes expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto social e histórico-cultural e os distintos interesses e necessidades de cada indivíduo.

E é com o propósito de somar que o personal trainer vem fazer parte da equipe multiprofissional agregando e desenvolvendo positivamente o atendimento aos seus alunos, para que, de forma positiva, possam aproveitar e dinamizar seu tempo, de modo a cuidar de sua saúde e condicionamento físico através da atividade física orientada de maneira segura e eficiente.

Filipe Guerrero Gracia

Osteopata DO MRO Br

