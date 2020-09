Tecnologia Saiba como configurar o recurso “back tap” no iOS 14

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Ferramenta permite definir ações ao tocar duas ou três vezes na parte traseira do smartphone. (Foto: Reprodução)

Nesta semana, a Apple anunciou oficialmente a chegada do seu novo sistema operacional, o iOS 14. Além de diversas novidades, como os novos widgets e a nova gaveta de aplicativos, que receberam mais destaques, o sistema possui outra ferramenta bastante interessante: o “back tap”.

O recurso é simples. Com ele ativado, é possível acionar alguns comandos apenas tocando duas ou três vezes na parte traseira do smartphone. É possível configurar cada um dos comandos, escolhendo um deles para tirar um print da tela, por exemplo, enquanto outro abre um aplicativo escolhido. Outras possibilidades incluem controlar o volume, bloquear e silenciar o telefone e criar atalhos para controlar itens da casa pelo HomeKit.

Para configurar a ferramenta basta seguir três pequenos passos a seguir: Vá nas “Configurações” de seu iPhone; Clique em “Acessibilidade” e depois em “Toque”; Por fim, selecione a opção “Back Tap” e defina as opções “Toque Duplo” e “Toque Triplo”.

Como dito anteriormente, o recurso só funciona em iPhone 8 ou modelos posteriores. Além disso, é necessário a utilização de capas de proteção.

iPhone 12 pode ser lançado em outubro

Embora a Apple tenha realizado um evento nesta terça-feira (15), aqueles que esperavam o anúncio de novos iPhone ficaram desapontados. A apresentação focou no novo Apple Watch 6, Apple Watch SE e iPads.

Por conta disso, a data de lançamento dos próximos smartphones da empresa ainda é um mistério. No entanto, há um palpite de que os dispositivos podem ser revelados no dias 13 ou 14 de outubro – propositalmente terça-feira e quarta-feira, dias da semana em que a companhia geralmente marca seus eventos.

O que se sabe é que o anúncio da nova linha de iPhones está atrasado em algumas semanas – e que a Apple não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Como os eventos de revelação da empresa geralmente acontecem em setembro, um atraso do tipo empurra um possível lançamento para o mês seguinte.

Dispositivos que ficarão sem o iPadOS 14

O lançamento do iPad OS 14 deixa obsoletos alguns modelos bem velhinhos de iPad. iPad Mini 2, iPad Mini 3 e a 1º geração do iPad Air deixam de ter suporte mais atualizado pela empresa.

Modelos de iPad que deixam de ser vendidos

Além disso, com o lançamento dos novos modelos de iPad Air e a oitava geração do iPad comum, os modelos anteriores – iPad de sétima geração e o iPad Air de 2019 – saem da loja da empresa, mas seguirão com atualizações de sistemas garantidas por um bom tempo.

Dispositivos que ficarão sem o WatchOS 7

Linha de produtos mais recente da Apple, os relógios inteligentes é quem sofrem menos com as atualizações de sistema – com a chegada do Watch OS 7, apenas os modelos de 2014 (Apple Watch 1), 2015 (Apple Watch Series 1) e 2016 (Apple Watch Series 2) estão obsoletos. Todos outros seguem recebendo atualizações em dia.

Modelos de Apple Watch que deixam de ser vendidos

Com o lançamento do Apple Watch Series 6 e do Apple Watch SE, a sua versão anterior, o Series 5, será descontinuada da loja da Apple. Além dos dois novos modelos, está a venda ainda o Apple Watch Series 3, lançado originalmente em 2017.

