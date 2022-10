Saúde Saiba como e com qual frequência você deveria limpar o seu colchão

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2022

Comer na cama, sentar nela com roupas de sair e não limpar manchas na hora são hábitos que podem danificar o colchão. (Foto: Pinterest)

Nem seu parceiro, nem seus pais, nem seus amigos. O que possivelmente te serve de apoio por mais tempo é o colchão. Passamos um terço de nossas existências deitados, mas não costumamos tratar esse parceiro de vida como ele merece.

Por que não? Vamos fazer um exame de consciência juntos.

Você é daqueles que troca os lençóis com frequência ou faz isso em anos bissextos, quando não há outro remédio e o tecido já tem tantas bactérias que ganhou vida própria?

Por acaso você senta sobre seus lençóis com as roupas com que chegou da rua, aquelas que já passaram pelo metrô, bar, parque? E como você limpa as manchas?

Deixe-me adivinhar, você é daqueles que acredita no mito romântico do café da manhã na cama e, por isso, sujeita seu colchão a possíveis riscos, como manchas de café, suco de laranja e quem sabe que outros líquidos perniciosos.

Por fim, você vira seu colchão regularmente ou ele já está tão definido com seu formato que você poderia fazer seu molde em cera com ele?

Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, deve continuar lendo para evitar tornar seu colchão digno de aparecer em uma cena de crime do seriado americano CSI.

Mesmo que a pessoa amada tenha deixado boas lembranças no seu lençol, como na música de Alceu Valença, lavar a roupa de cama é essencial para a saúde do seu colchão e para a sua também. Manter lençóis sem troca por semanas ou meses não tornará eles mais quentinhos e aconchegantes. Será apenas um terreno fértil para bactérias e maus odores.

Para manter o colchão limpo, troque os lençóis semanalmente, conforme recomendado pela Sleep Foundation, organização que estuda a qualidade do sono.

Também é aconselhável lavar capas de travesseiros e almofadas, cobertores e edredons, embora com menos frequência do que os lençóis.

As capas, uma vez por mês. No caso de cobertores e edredons, dependendo do seu uso, pode ser no final da temporada de uso. Se você usar uma capa de edredom, é mais fácil lavá-la e você poderá fazer isso com mais frequência.

Também é importante lavar os travesseiros, mas primeiro verifique se eles podem ser lavados na máquina.

Vire o colchão

Uma ou duas vezes. Os muito cuidadosos chegam a virar o colchão até quatro vezes por ano para mantê-lo em boas condições.

Dependendo do design do colchão que você tem, pode ser suficiente apenas girá-lo, passando o lado onde repousa a cabeça para os pés, segundo a Organização de Consumidores e Usuários (OCU) da Espanha.

Alguns colchões têm até tecidos diferentes para a temporada de inverno e verão.

Quando virar? Pode ser uma boa ideia fazer isso quando o frio piorar ou o calor começar, assim você terá as duas voltas por ano que os especialistas recomendam.

Se você quiser ir mais longe, pode fazer isso a cada mudança de estação.

Existem alguns colchões que não podem ser virados por terem zonas diferenciadas ou reforços para determinadas áreas.

Quando você virar o colchão, pode aproveitar para fazer uma pequena limpeza geral, aspirando para remover a poeira que possa ter se acumulado.

Você também pode colocar bicarbonato de sódio, a seco, sobre todo o colchão. Deixe agir por um longo período, até mesmo algumas horas. Em seguida, retire tudo com uma escova de roupas e passe o aspirador.

Não se esqueça de aspirar com frequência seu quarto e, especificamente, debaixo da cama. Isso, idealmente, deve ser feito uma vez por semana.

