9 de julho de 2020

O chá de gengibre também é bom para manter a imunidade alta no inverno. (Foto: Reprodução)

O mês de julho marca o ápice do inverno. Normalmente, é um período onde buscamos nosso interior e temos mais preguiça de fazer as tarefas. Uma estação mais difícil para muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos. Costuma ser uma época de hibernação. Mas, nosso corpo e mente são adaptáveis e muitas das dificuldades do inverno podem ser superadas, transformando essa estação em um momento de produtividade, autoconhecimento, com grande proveito para nossa saúde e inúmeros benefícios para nosso corpo, mente e espírito.

A época que estamos vivendo é de aprendizado. O distanciamento social e as concessões que estamos tendo que fazer, trazem-nos medos e incertezas. Esses sentimentos são mais evidentes em uma época de inverno, cujos dias tendem a ser mais interiorizados e sintomas de desequilíbrio podem transbordar. Você pode aproveitar a estação para refletir e contemplar, tirar um tempo para ficar quieto e sozinho. É um período que pode, e deve, ser criativo, positivo e de afirmação à vida.

O inverno é seco, frio, úmido, com muitos ventos, chuvas e dias cinzentos, com redução acentuada de temperatura. Vestimos roupas quentes. Procuramos por alimentos mais substanciosos, nutritivos, quentes e úmidos. Esse é o melhor período para o nosso corpo digerir comidas mais pesadas, gordurosas e oleosas, necessárias nesse período, assim como proteínas e gorduras saudáveis. Devemos evitar alimentos secos e frios, como saladas e dar preferência aos cozidos, grelhados ou assados, de fácil digestão.

Nossa fome aumenta nesse período e a tendência é engordar. Devemos moderar a quantidade de alimentos e fazer do almoço a nossa refeição principal. As práticas de ayurveda e yoga, assim como chás e infusões, também são importantes aliados para a manutenção e equilíbrio da nossa saúde no inverno.

No yoga e na meditação, encontramos alguns exercícios respiratórios que, além de ativar o sistema circulatório e aliviar sintomas de constipação nasal, estimulam a circulação da energia mantendo o corpo aquecido também após a prática.

O Yoga e os ingredientes dos chás e infusões modificam de acordo com a estação do ano. No inverno, o melhor são bebidas de alcaçuz, limão, hortelã, gengibre com limão, Chai (chá preto com especiarias quentes como cravo, canela, pimenta; poré, deve ser consumido moderadamente, pois contém cafeína, que deve ser reduzida no inverno), lavanda, camomila, valeriana, melissa.

A melhor erva para o inverno é a Tulsi, conhecida como manjericão santo no ayurveda e deve ser introduzida diariamente. É nutritiva, aquece o corpo, auxilia no tratamento de gripes, tosses e resfriados, além de reduzir febre e promove boa digestão e, consequentemente, melhora a nossa imunidade.

Exercícios moderados e diários como yoga, dança, caminhada são indicados. Para aqueles que gostam de corrida, como eu, é indicado alternar o treino nessa estação com caminhada. Para as pessoas com idade acima de 80 anos, a melhor sugestão é a caminhada suave. Adotar um novo hobby, hábito ou projeto que o deixe feliz é excelente para te manter concentrado e produtivo. Mantenha uma rotina regular de sono e evite comer demais por estar entediado.

Se concentre em dois objetivos no inverno: energia e renovação. O verdadeiro propósito da sintonia entre corpo, mente e espírito nessa estação é aumentar a pura e a autoconsciência. A sua palavra-chave é “eu”. Se conhecer, identificar-se consigo mesmo, ser feliz. Ter equilíbrio e manter a saúde para que essa estação seja produtiva e que a transição para a primavera seja realizada de forma harmônica e sem desequilíbrios e doenças.

Para o inverno, uma boa opção de bebida é o Masala Chai, chá indiano com especiarias.

