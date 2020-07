Bem-Estar Cuidados com os cabelos no treino: dicas para manter a saúde capilar

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Mantenha os cabelos soltos quando não estiver treinando: puxar ou esticar muito o cabelo para prender propicia a queda. (Foto: Reprodução)

Com uma rotina de treinos intensa com foco em performance, nem sempre os atletas têm muito tempo para se dedicar aos cuidados dos cabelos. Os exercícios diários fazem muito bem para o nosso corpo. Entretanto, o suor produzido durante as atividades pode prejudicar a saúde dos fios. Tanto os esportistas que treinam ao ar livre quanto os que treinam na água devem estar atentos a práticas simples que podem ajudar a manter os fios mais fortes e saudáveis. Praticar exercícios com os cabelos soltos é uma tarefa quase impossível se você tem madeixas longas. Mas os atletas que têm cabelos compridos precisam ter cuidado ao prender os fios durante os treinos, pois a tração pode causar queda capilar. Em casos mais graves, ao utilizar penteados muito apertados com frequência, não é incomum que ocorra alopecia de tração, que é a perda dos fios, principalmente na região frontal e lateral da cabeça. Especialista em saúde e transplante capilar, o médico cirurgião plástico André Ramos sugere para quem treina com cabelo preso, que deixe os fios soltos nos períodos de descanso.

“A tração é um dos grandes fatores de queda capilar. Puxar, esticar muito o cabelo para prender ou deixá-lo preso em trança por muito tempo propicia a queda. É importante aproveitar o período livre para descansar o cabelo e deixá-los soltos”, explica.

Dez dicas: Para prender os cabelos, prefira elásticos vestidos com tecidos, pois eles danificam menos os fios; Evitar lavar os cabelos com água muito quente; Em caso de exposição solar intensa, usar produtos para proteção do fio, pois o dano solar favorece seu envelhecimento; Molhar os cabelos com água fria e aplicar um creme para pentear antes de colocar a touca para os esportes aquáticos; Ter uma rotina de tratamento e usar shampoo e cremes adequados ao seu tipo de cabelo e couro cabeludo; Evitar passar muitas horas do dia com os cabelos presos muito tensionados; Não dormir com o cabelo molhado; Usar tônicos ou ampolas hidratantes para o comprimento e as pontas do cabelo periodicamente (principalmente no caso de nadadores); Não prender o cabelo enquanto ele estiver molhado ou úmido; Evitar o uso de produtos cremosos próximo à raiz do cabelo, utilizá-los somente no comprimento dos fios.

O médico dermatologista Misael Nascimento, que também é especializado em tricologia, ramo da medicina que trata dos pelos ou cabelos, afirma que é muito comum que os atletas passem um longo período do dia com cabelos presos, no estilo rabo de cavalo. E esta prática, além de causar alopecia de tração, também pode ocasionar a quebra dos fios.

Ramos também ressalta que é necessário lavar os cabelos adequadamente após os treinos, pois o acúmulo de suor e oleosidade no couro cabeludo aumenta os riscos de dermatite, que é a inflamação que pode causar vermelhidão, coceira e descamação da pele. Outro ponto importante é evitar o uso de bonés e faixas que dificultam a ventilação na região, pois manter os cabelos abafados com suor aumenta a oleosidade dos fios e propicia o aparecimento de caspa. Além disso, Misael alerta que passar muitas horas do dia com boné e cabelo molhado aumenta as chances de proliferação de fungos na área, o que pode levar ao aparecimento de caspa e pitiríase versicolor, mais conhecida como pano branco, entre outros problemas fúngicos. Os esportistas devem ficar atentos na hora de lavar corretamente os fios e deixá-los secar, de preferência, naturalmente.

E se os treinos ocorrem ao ar livre, o cuidado deve ser redobrado. A dermatologista Renata Domingues recomenda o uso de produtos capilares com indicação de proteção solar para os atletas que treinam sob muita exposição solar. Domingues alerta sobre procedimentos químicos como alisamentos ou fazer escova com frequência, práticas propiciam a queda dos fios e devem ser feitas com atenção pelos atletas. É importante que os esportistas que desejam fazer tratamentos mais agressivos aos fios contem com a ajuda de um especialista para garantir o cuidado adequado para os seus cabelos durante o processo.

