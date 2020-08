O governo de Lukashenko tem sido descrito como de um estilo autoritário que lembra a era soviética, controlando os principais canais da mídia, perseguindo e prendendo oponentes políticos e marginalizando vozes independentes.

“Um estilo autoritário de governo é característica minha e sempre admiti isso. É preciso controlar o país, e o principal é não arruinar a vida das pessoas”, disse ele em 2003.

A poderosa polícia secreta, ainda chamada de KGB, monitora de perto os dissidentes, que estão em sua maioria no exílio ou na prisão. Insultar o presidente, mesmo de brincadeira, leva à pena de prisão.

O número exato de execuções, realizadas com um tiro na cabeça, é desconhecido, mas estima-se que mais de 300 tenham ocorrido desde 1999.

Vodka contra Covid

O presidente permaneceu provocador diante da pressão ocidental para mudar.

O país enfrentou alta inflação em 2011 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma queda de 6% na economia em 2020, mas o desemprego continua praticamente inexistente e a Rússia de Vladimir Putin continua a ser um cliente vital para as exportações de Belarus.

No fim de maio, enquanto a maioria dos países ocidentais enfrentava regra de confinamento por causa do coronavírus, Lukashenko disse que Belarus estava em uma posição melhor e estava certa em não impor isolamento.

“Você vê que no oeste rico o desemprego está fora de controle. As pessoas estão batendo panelas. As pessoas querem comer. Graças a Deus, evitamos isso. Não fechamos”, disse ele.

Mas a pandemia acabou sendo um tanto embaraçosa para Lukashenko, que inicialmente considerou a Covid-19 uma “psicose” em massa e recomendou vodca e saunas para repelir o vírus.