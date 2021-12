Economia Saiba o que é a taxa Selic e como esse índice afeta sua vida e a economia

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O Copom elevou, nesta quarta, a taxa Selic para 9,25% ao ano. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é a base e influencia todas as taxas de juros do país, como taxas dos empréstimos, financiamentos e investimentos. Se a gente fosse dar um papel para a Selic em um filme de herói, ela seria a arma secreta do Banco Central (BC). Ela pode controlar a inflação, ou então, aumentar os juros e encarecer os empréstimos.

Tudo começa no Banco Central, que ajuda em uma questão importante para o governo: ter dinheiro em caixa. Fora o que é arrecadado com impostos, o Banco Central auxilia com a arrecadação por empréstimos, negociando títulos públicos federais, chamados de Tesouro Direto. A maior parte desses títulos é comprada por instituições financeiras. Ou seja, outros bancos ou corretoras.

Isso porque, por lei, eles precisam manter um saldo equilibrado ao fim de cada dia. Mas com tanta operação acontecendo ao mesmo tempo, é comum que encerrem o período de trabalho com uma quantia maior ou menor que deveriam.

Os bancos vendem e pegam empréstimos entre si, oferecendo como garantia títulos públicos adquiridos do BC. Esses empréstimos têm curta duração e são liquidados dentro de 24 horas, e a Selic é a taxa cobrada nessas operações. Inclusive, o nome Selic vem de “Sistema Especial de Liquidação e de Custódia”, o sistema no qual são operados esses títulos.

Recapitulando, se um banco precisa de dinheiro para quem ele pede? Para outro banco! Como ele paga por esse empréstimo? Com a Selic Over, a taxa usada nos empréstimos entre os bancos de um dia para o outro. Mas fica a dúvida: o que a taxa dos bancos tem a ver com a sua vida?

Mudanças na Selic funcionam como gatilhos que, ao serem puxados, vão impactar toda a cadeia econômica. Por exemplo, quando o governo precisa desacelerar o crescimento da inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) tende a elevar a taxa, como ocorreu nesta quarta-feira (8), quando a Selic passou para 9,25% ao ano.

Por exemplo: com a Selic em alta, empresários tendem a diminuir os investimentos dos seus negócios. Isso vai afetar a produção e a geração de empregos. Consequentemente, a renda das famílias e o consumo vão encolher. Dessa forma a inflação tende a cair.

Em contrapartida, com a Selic em baixa, a população passa a consumir mais, pois os preços estão menores. E nesse contexto entra a lei da oferta e demanda, ou seja, quanto mais alta for a procura por um produto x, menor será a disponibilidade deste produto, ocasionando o aumento dos preços.

Resumindo, a principal função desse índice pelos governos e suas equipes econômicas é buscar um equilíbrio no país, estimulando ou não a economia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia