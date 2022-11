Economia Saiba o que é “blockchain” e qual a vantagem prática do seu uso

7 de novembro de 2022

Um blockchain é um livro-razão eletrônico, público e descentralizado, para armazenamento de todas as transações de criptomoedas. (Foto: André François-McKenzie)

O mundo está mudando mais rápido do que nunca, mas apenas algumas coisas estão se movendo em ritmo acelerado, enquanto outras ainda são relativamente lentas e propensas ao atrito da manutenção de registros.

Embora os avanços tecnológicos tenham possibilitado o armazenamento de grandes quantidades de informações eletronicamente, os métodos antigos permanecem em vigor, porque são adequados para a maioria das pessoas.

Mas e se houver uma maneira melhor? É aí que entra o blockchain.

Um blockchain é um livro-razão eletrônico, público e descentralizado, para armazenamento de todas as transações de criptomoedas que foram digitalizadas. O blockchain armazena informações como “blocos”, que são vinculados e criptografados.

Isso significa que os dados em um blockchain são públicos e verificáveis ― não podem ser alterados ou hackeados sem um enorme esforço, porque as informações não são armazenadas em um só lugar. Como o livro é descentralizado, qualquer pessoa pode acessá-lo pela internet.

Mundo real

A maioria das pessoas conhecerá o blockchain como um sistema de criptomoeda, já que o Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida. Mas existem muitas outras indústrias em que o blockchain desempenha um papel importante.

— Finanças: este é o aplicativo mais proeminente do blockchain. Os bancos se interessam pela ferramenta, porque ela fornece uma maneira segura de transferir dinheiro, sem a necessidade de um intermediário.

— Saúde: o uso de blockchain na saúde tem sido um tema quente. Essa tecnologia é vista como a próxima grande novidade no setor, pois pretende revolucionar a segurança de dados dos pacientes. Informações essenciais, alergias e medicamentos podem ser armazenadas e rastreadas pelo blockchain, especialmente em relação a dados confidenciais, como amostras de DNA.

— Cadeia de Suprimentos: empresas que fabricam bens podem usar blockchain para rastrear os materiais usados para criar seus produtos. Dessa forma, é possível acompanhar a movimentação das mercadorias, garantindo que elas sejam entregues apenas no destino pretendido.

— Aeroespacial: o blockchain também pode ser usado para rastrear a condição e a manutenção dos aviões, por meio do monitoramento da cadeia de suprimentos das peças da aeronave, garantindo que todas as peças estejam onde deveriam estar e que cada uma seja autêntica e segura para uso. Ele também registra dados sobre as peças para que os engenheiros possam usá-las para qualquer finalidade.

Vantagens

Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial mostrou que os executivos listam a velocidade como a principal vantagem do blockchain, seguida por redução de custos, conformidade regulatória e risco reduzido. A velocidade remove as ineficiências de um banco de dados centralizado. Por exemplo, armazenar dados em vários servidores pode levar algum tempo para que essas informações sejam acessadas centralmente.

Além disso, é necessário fazer backup de cada servidor e pode haver problemas de segurança adicionais. Com blockchain, cada servidor tem uma cópia do banco de dados, o que significa que os dados podem ser acessados simultaneamente. Isso economiza tempo e dinheiro porque torna todo o processo mais eficiente.

Quando as pessoas falam sobre blockchain, não estão falando apenas de uma tecnologia. Eles estão falando sobre uma variedade de tecnologias com uma coisa em comum: descentralizada. Blockchain oferece a descentralização como uma vantagem importante porque não depende de autoridades centrais. Isso significa que não há um único local onde os dados são armazenados.

As informações são distribuídas por uma rede de servidores, todos vinculados, mas descentralizados. Isso significa que não há pontos únicos de falha. Se um servidor ficar inativo, ainda haverá muitos outros com os mesmos dados. A descentralização é uma vantagem crucial do blockchain porque fornece segurança e privacidade de dados.

O trabalho colaborativo é uma das maiores tendências, mas o que acontece quando há um banco de dados centralizado? O banco de dados controla quem tem acesso a quê. Pode ser difícil fazer isso se você estiver tentando trabalhar com funcionários ou contratados que não tenham a mesma chave, ou se precisar compartilhar informações proprietárias com terceiros.

Com blockchain, todas as partes podem acessar as mesmas informações em tempo real sem passar por um banco de dados centralizado. Isso significa que os colaboradores podem ter certeza de que os dados são precisos e acessíveis apenas para aqueles que devem ter acesso a eles.

Mesmo que seu banco de dados blockchain seja seguro e tenha baixa latência, se a rede à qual está vinculado for instável, não valerá muito. Esta é uma das questões mais urgentes que as empresas enfrentam hoje. Muitas redes diferentes com protocolos diferentes não falam entre si. Isso pode criar instabilidade em seus sistemas internos e nas redes de terceiros das quais você depende.

Os protocolos blockchain implementados pelas empresas são projetados para serem abertos e interoperáveis, o que significa que eles devem ser usados por uma ampla variedade de redes e sistemas diferentes.

