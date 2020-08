O ator e diretor Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra nos cinemas, morreu devido a um câncer de cólon. Ele lutava contra a doença há quatro anos. O câncer de intestino ou colorretal abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamado cólon e no reto (final do intestino e no começo do ânus) e ânus. Em todo mundo, esse é o terceiro tipo de câncer mais comum, e representa 10 % de todos os novos casos da doença em geral.

Uma das particularidades desse tipo de tumor é que ele é mais frequente em regiões mais desenvolvidas, como a América do Norte, Europa e Oceania. Mesmo no Brasil, as maiores taxas de incidência estão no Sul e no Sudeste. A condição está fortemente ligada a hábitos alimentares, por isso é um tipo de câncer que pode ser prevenido. O próprio exame de colonoscopia, indicado para diagnóstico e rastreamento, também possui um caráter preventivo – quando pólipos são encontrados, eles podem ser removidos antes de evoluir para um tumor maligno. Além disso, a doença costuma evoluir lentamente, o que favorece o tratamento do câncer.

A extensa maioria dos cânceres de intestino são adenocarcinomas, ou seja, têm início na mucosa que reveste o interior do intestino. A maior parte dos tumores começa com pequenas lesões benignas chamadas de pólipos, espécies de verrugas que aparecem na mucosa. O cólon e o reto são as partes que compõem o intestino grosso. A maior parte dos nutrientes é absorvida antes de chegar nele, no intestino delgado, região em que o surgimento de um câncer é mais raro. “No intestino grosso o conteúdo passa mais devagar, por isso o risco é maior”, justifica Samuel Aguiar Junior, médico especialista em cirurgia oncológica do A. C. Camargo Cancer Center.

Outros tipos de câncer no intestino: tumores carcinoides (que começam nas células do intestino que produzem hormônios), tumores estromais gastrointestinais (ou Gist, que começam nas células intersticiais de Cajal, na parede do intestino), linfomas (que surgem nas células linfáticas) e sarcomas (nos vasos sanguíneos, tecido muscular ou conjuntivo).

Fatores de risco

1) Ingestão excessiva de carnes vermelhas, principalmente as processadas: o mecanismo de ação seriam os compostos carcinogênicos gerados durante o processamento (para virar salsicha, bacon, presunto etc,) ou quando a carne é submetida a altas temperaturas (como assar, fritar ou grelhar). O churrasco seria ainda pior, pois inclui os compostos provenientes da queima do carvão. Por excesso, entenda-se mais de cinco vezes por semana, ou uma média superior a 100 gramas por dia.

2) Dietas pobres em frutas, legumes e verduras: vegetais são ricos em antioxidantes e fibras, que têm papel protetor contra a obesidade e o câncer. Por isso a recomendação é ingerir cinco porções ao dia desses alimentos.

3) Obesidade abdominal: a condição envolve reações hormonais e inflamatórias que aumentam o risco de câncer.

4)Sedentarismo: a prática regular de exercícios combate a obesidade e melhora o perfil hormonal.

5) Fumo: o tabaco também já foi relacionado ao câncer colorretal.

6) Consumo excessivo de álcool: homens que ingerem mais de 14 doses de bebida alcoólica por semana, bem como mulheres que bebem mais que sete doses por semana, têm risco mais alto de ter esse e outros tipos de câncer.