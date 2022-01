Mundo Saiba o que mudou no Instagram em 2021

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

O aplicativo ganhou o Remix, recurso que lembra a opção de dueto do TikTok Foto: Freepik O aplicativo ganhou o Remix, recurso que lembra a opção de dueto do TikTok. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Instagram deu fim em 2021 à famosa função “arrasta para cima”, que permitia direcionar para outros sites os seguidores que viam seus Stories. Ela era restrita a alguns usuários e foi substituída pelo botão de link, que está disponível para todos.

O aplicativo também ganhou o Remix, recurso que lembra a opção de dueto do TikTok, e concretizou a integração com o Messenger, que permite a troca de mensagens entre usuários dos dois serviços. Relembre as principais mudanças que ocorreram na rede social no ano passado:

Fim do “arrasta pra cima”

O Instagram anunciou em agosto que acabaria com a opção “arrasta para cima”, que até então era usada para acessar links nos Stories. A opção era oferecida apenas para contas que cumprissem alguns requisitos, como ter mais de 10 mil seguidores ou ter o perfil verificado pela rede social.

O fim do recurso não acabou com a possibilidade de levar usuários dos Stories para outro site. Ele deu lugar à figurinha de link, que foi liberada em outubro para todos os usuários, sem requisitos.

Retorno do número de curtidas

Há dois anos, o Instagram decidiu ocultar o número de curtidas em fotos e vídeos. Na ocasião, a rede social disse que o objetivo era fazer os usuários se concentrarem “mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem”.

Em 2021, foi a vez da plataforma fazer o caminho inverso: os usuários voltaram a ter a opção de exibir o número de curtidas, mas também podem manter essa informação escondida.

Integração com o Messenger

O que já era planejado pelo Facebook desde 2019 se tornou realidade em 2021: as mensagens do Instagram e do Messenger foram integradas. A mudança permitiu que os usuários de um serviço conversem com contatos que estão na outra plataforma.

A integração – que não representa uma fusão dos serviços – já estava em testes em alguns países em 2020, mas foi liberada para usuários no Brasil apenas em abril de 2021.

Remix

O Instagram lançou a função Remix, que lembra o recurso de duetos do TikTok. Com ela, os usuários podem criar um vídeo do Reels em que aparecem ao lado de outro já existente na plataforma.

Publicar pelo computador

A rede social liberou a publicação de fotos e vídeos pelo computador, e não apenas no aplicativo para celular. Até então, quem acessava a rede social no navegador só tinha recursos como curtir posts, publicar comentários, assistir a Stories e enviar mensagens.

Posts com dois autores

A plataforma também lançou um recurso em que os usuários podem compartilhar a autoria de fotos e vídeos com outra pessoa. Batizado de Collabs, ele faz a publicação aparecer nos dois perfis e mostrar o mesmo número de curtidas, visualizações e comentários.

Músicas em fotos do feed

As fotos publicadas no feed podem ser acompanhadas de música, graças a uma nova função da rede social. Até então, só era possível incluir sons em publicações de Stories e Reels.

Reels de 60 segundos

O limite de tempo para os vídeos no Reels subiu para 60 segundos – inicialmente, a duração máxima era de 15 segundos e depois aumentou para 30 segundos. A mudança abre mais possibilidades para quem grava os vídeos no Instagram, mas ainda está abaixo do limite de 3 minutos do TikTok.

Instagram Lite

Dois anos após começar a ser testada no México, a versão mais leve do aplicativo do Instagram foi liberada no Brasil. A rede social lançou uma alternativa que ocupa 2 MB na memória do celular – 93% mais leve do que o app tradicional, que pesa cerca de 30 MB ao ser baixado.

