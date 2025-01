Mesmo assim, King aponta que os ventos ainda continuarão muito fortes, o que dificulta o combate aos incêndios em algumas áreas.

Os ventos de Santa Ana ocorrem quando uma grande área de alta pressão se instala no interior do Oeste dos EUA, ao redor da Grande Bacia, que inclui grande parte de Nevada, Utah, Idaho e o sudeste do Oregon. Essas regiões são geralmente desérticas, o que significa que ventos secos fluem de leste a oeste e chegam à Califórnia sem umidade, de acordo com uma publicação do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês).