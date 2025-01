Mundo Saiba por que Trump não pode retomar o Canal do Panamá por conta própria

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Os EUA revogaram seu direito de intervir no Panamá na década de 1930. Foto: Divulgação Os EUA revogaram seu direito de intervir no Panamá na década de 1930. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-presidente americano Teddy Roosevelt uma vez declarou que o Canal do Panamá era “uma das realizações para as quais o povo desta república (EUA) olhará para trás com o maior orgulho”. Mais de um século depois, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, está ameaçando retomar a via aquática para a mesma república.

Trump está criticando os aumentos de taxas que o Panamá impôs para usar a passagem que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Ele afirma que se as coisas não mudarem depois que ele assumir o cargo no próximo mês, “exigiremos que o Canal do Panamá seja devolvido aos Estados Unidos, integralmente, rapidamente e sem questionamentos”.

Trump há tempos ameaça aliados com ações punitivas na esperança de ganhar concessões. Mas especialistas de ambos os países são claros: a menos que ele vá para a guerra com o Panamá, não pode reafirmar o controle sobre um canal que os EUA concordaram em ceder na década de 1970.

Quem o construiu?

Uma tentativa de estabelecer um canal através do Panamá liderada por Ferdinand de Lesseps, que construiu o Canal de Suez no Egito, começou em 1880, mas progrediu pouco ao longo de nove anos antes de ir à falência.

Malária, febre amarela e outras doenças tropicais devastaram uma força de trabalho já lutando com terrenos especialmente perigosos e condições de trabalho árduas na selva, custando eventualmente mais de 20 mil vidas, por algumas estimativas.

O Panamá era então uma província da Colômbia, que recusou a ratificar um tratado subsequente de 1901 que licenciava interesses dos EUA para construir o canal. Roosevelt respondeu enviando navios de guerra dos EUA para as costas do Atlântico e do Pacífico do Panamá. Os EUA também pré-escreveram uma constituição que estaria pronta após a independência do Panamá, dando às forças americanas “o direito de intervir em qualquer parte do Panamá, para restabelecer a paz pública e a ordem constitucional”.

Em parte porque as tropas colombianas não conseguiram atravessar selvas inóspitas, o Panamá declarou uma independência praticamente sem derramamento de sangue em questão de horas em novembro de 1903. Logo em seguida, assinou um tratado permitindo que uma equipe liderada pelos EUA começasse a construção.

Mais tarde, cerca de 5.600 trabalhadores morreram durante o projeto de construção liderado pelos EUA, segundo estudo.

Por que os EUA não controlam mais o canal? A via aquática foi inaugurada em 1914, mas quase imediatamente alguns panamenhos começaram a questionar a validade do controle dos EUA, levando ao que ficou conhecido no país como a “luta geracional” para assumi-lo.

Os EUA revogaram seu direito de intervir no Panamá na década de 1930. Na década de 1970, com seus custos administrativos aumentando acentuadamente, Washington passou anos negociando com o Panamá para ceder o controle da via.

A administração Carter trabalhou com o governo de Omar Torrijos. Ambos os lados eventualmente decidiram que sua melhor chance de ratificação era submeter dois tratados ao Senado dos EUA, o “Tratado de Neutralidade Permanente” e o “Tratado do Canal do Panamá”.

O primeiro, que continua por tempo indeterminado, dá aos EUA o direito de agir para garantir que o canal permaneça aberto e seguro. O segundo afirmava que os EUA entregariam o canal ao Panamá em 31 de dezembro de 1999, e foi então concluído.

Ambos foram assinados em 1977 e ratificados no ano seguinte. Os acordos se mantiveram mesmo após 1989, quando o presidente George H.W. Bush invadiu o Panamá para remover o líder panamenho Manuel Noriega.

No final dos anos 1970, enquanto os tratados de transferência estavam sendo discutidos e ratificados, pesquisas encontraram que cerca de metade dos americanos se opunha à decisão de ceder o controle do canal ao Panamá. No entanto, até o momento em que a propriedade realmente mudou em 1999, a opinião pública havia mudado, com a maioria dos americanos a favor.

