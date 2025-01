Economia Saiba quais são as ruas e avenidas de Porto Alegre onde os imóveis mais valorizaram em 2024

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Pesquisa foi feita com base em dados oficiais da prefeitura Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Pesquisa foi feita com base em dados oficiais da prefeitura. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, e as avenidas Nova York, no bairro Auxiliadora, e Coronel Lucas de Oliveira, na altura do bairro Bela Vista, foram as vias onde os imóveis mais valorizaram em Porto Alegre em 2024 em relação ao ano anterior.

A primeira registrou um aumento de 111% no tíquete médio, chegando a R$ 509 mil. As outras duas tiveram valorização acima de 60%. A pesquisa, realizada pela empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias Loft, analisou os preços de venda em 220 ruas que tiveram ao menos 15 transações em 2023 e 2024, com base em dados oficiais da prefeitura.

“Chama a atenção que a rua campeã esteja localizada em um bairro nobre da Capital. Isso indica que, mesmo em endereços já valorizados, houve espaço para um reajuste nos preços”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. O especialista destacou ainda uma alta nas vendas de imóveis maiores em 2024 na cidade, o que também contribuiu para o aumento do tíquete médio.

O levantamento mostrou que as vias Juca Batista (Belém Novo), Pedro Chaves Barcelos (Mont’Serrat) e Túlio de Rose (Jardim Europa) registraram os maiores tíquetes médios da cidade em 2024. No caso da avenida Juca Batista, que abriga também condomínios de casas, o tíquete médio de venda ultrapassou os R$ 2 milhões.

O levantamento da Loft considera dados de transações imobiliárias em toda a cidade, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).

As 20 ruas de Porto Alegre com as maiores valorizações entre 2023 e 2024

Bairro Via Tíquete médio 2024 (em R$) Variação %

2023-2024 Área média 2024 (metros) Moinhos de Vento Rua (trecho localizado no Bairro Auxiliadora) 509,451 111 59 Auxiliadora Avenida NOVA YORK 1,175,458 68 99 Bela Vista Avenida CEL. LUCAS DE OLIVEIRA 526,820 66 97 Sarandi Al. TRÊS 332,443 51 85 Jardim Carvalho Rua ATTILIO BILIBIO 720,272 43 121 Campo Novo Estrada CRISTIANO KRAEMER 335,868 43 86 Centro Histórico Rua RIACHUELO 283,431 39 65 Cidade Baixa Avenida JOÃO PESSOA 360,232 33 40 Tristeza Rua DR. MARIO TOTTA 762,296 32 135 Santana Rua SÃO MANOEL 408,208 31 77 Menino Deus Rua COSTA 1,497,237 30 137 Camaquã Rua CEL. MASSOT 249,047 29 73 Bom Fim Rua SANTO ANTÔNIO 352,769 28 69 Petropolis Avenida LAGEADO 828,881 27 95 Rio Branco Rua CASEMIRO DE ABREU 713,850 26 109 Cidade Baixa Rua DA REPÚBLICA 275,048 26 54 Nonoai Rua DARIO TOTTA 365,269 26 82 Parque

Sta. Fe Avenida EDU LAS-CASAS 178,967 26 59 Nonoai Rua ORFANOTRÓFIO 153,176 25 57 Tristeza Rua DR. BARCELOS 538,885 25 98

As 20 ruas de Porto Alegre com os maiores tíquetes médios em 2024

Bairro Via Tíquete médio 2024 (em R$) Variação % 2023-2024 Área média 2024 (metros) Belém Novo Avenida JUCA BATISTA 2,282,996 12 356 Mont’Serrat Rua PEDRO CHAVES BARCELOS 1,885,140 -24 161 Jardim Europa Avenida TULIO DE ROSE 1,769,917 7 140 Jardim do Salso Rua NICOLA MATHIAS FALCI 1,533,526 9 150 Menino Deus Rua COSTA 1,497,237 30 137 Boa Vista Rua LUIS LUZ 1,494,449 -10 119 Mont’Serrat Rua ARTUR ROCHA 1,408,073 -15 130 Mont’Serrat Rua TITO LIVIO ZAMBECARI 1,367,188 -21 125 Rio Branco Rua SANTA CECILIA 1,246,750 19 118 Petrópolis Avenida BAGE 1,233,979 -4 140 Petrópolis Avenida ITAJAI 1,217,849 7 143 Moinhos de Vento Rua CEL. BORDINI 1,203,220 24 121 Auxiliadora Avenida NOVA YORK 1,175,458 68 99 Sarandi Avenida ECOVILLE 1,145,825 7 211 Moinhos de Vento Rua VINTE QUATRO (trecho localizado no Bairro Moinhos de Vento) 1,120,723 3 161 Menino Deus Avenida PRAIA DE BELAS 1,070,361 -12 87 Santa Tereza Rua DONA AMELIA 1,030,740 11 129 Sarandi Avenida WILLY EUGENIO FLECK 1,020,542 -2 174 Menino Deus Rua DONA AUGUSTA 1,020,102 -1 120 Bela Vista Rua BARAO DE UBA 978,606 -3 114

